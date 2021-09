Practo intègre Rahul Dravid en tant qu’ambassadeur de la marque ; dévoile une nouvelle campagne

Dans la première phase de la campagne « Vous êtes entre de bonnes mains », Dravid parle des procédures de soins secondaires sûres dans le cadre de Practo Care Surgeries (PCS)

La société de soins de santé Practo a nommé Rahul Dravid comme ambassadeur de sa marque et a déployé une campagne mettant en vedette Dravid. Par cette campagne, l’entreprise marque son incursion dans les services de soins secondaires. Dans la première phase de la campagne « Vous êtes entre de bonnes mains », Dravid parle des procédures de soins secondaires sûres dans le cadre de Practo Care Surgeries (PCS) entre les mains de son équipe d’experts.

« Dravid incarne l’esprit de Practo d’être toujours fiable et digne de confiance. Forte de cette compréhension, notre association avec lui est une étape vers l’amélioration de la sensibilisation – et donc de l’accès – à des soins de santé secondaires de qualité. Compte tenu du soutien chirurgical supérieur dont les sportifs ont régulièrement besoin, cette approbation indique que le même est disponible aujourd’hui pour quiconque avec Practo Care Surgeries », a déclaré Srikanth Pinninti, vice-président exécutif – marketing, Practo.

Le premier film publicitaire commence avec Dravid parlant à un ami lors d’une fête qui souffre d’un problème de santé secondaire. Lorsqu’on lui dit qu’il a toujours accès à des soins spécialisés, Dravid présente à son ami PCS qui est conçu pour fournir des soins spécialisés et personnalisés à tout le monde. En le guidant tout au long du processus – de la première consultation aux soins postopératoires – ce film résume comment – ​​et pourquoi – Practo est positionné pour offrir la meilleure expérience de soins secondaires aux patients. « Practo a réinventé les soins de santé modernes en Inde avec ses services numériques complets et son expérience hors ligne intégrée avec Practo Care », a déclaré Rahul Dravid.

Conceptualisé par Spring Marketing Capital et réalisé par Shlok Sharma d’Absolute Productions, le film publicitaire démontre les valeurs de Dravid en tant que sportif fiable avec une grande maîtrise de son métier et l’aligne sur la vision de Practo de construire l’accès à des soins de santé de qualité sur le dos de la confiance et l’expertise qu’il a acquise au fil des années. En outre, la campagne couvre les aspects clés du nouveau service, y compris les centres d’expérience PCS, les chirurgiens experts, l’utilisation des dernières technologies chirurgicales et le soutien financier.

“Les chirurgies sont considérées comme un facteur de stress pour la plupart des patients, même si elles peuvent apporter beaucoup de soulagement”, a déclaré Arun Iyer, fondateur et partenaire créatif de Spring Marketing Capital. « Practo Care Surgeries combine un accès facile à une expertise médicale et une technologie de pointe pour offrir aux patients une expérience de bout en bout », a-t-il ajouté.

Le film publicitaire sera diffusé sur des plateformes de médias numériques – y compris Disney + Hotstar pendant IPL, ZEE5, SonyLiv, Voot, MX Player, YouTube, Facebook et Instagram – dans six villes clés (Bengaluru, Mumbai, Pune, Delhi-NCR, Hyderabad et Ahmedabad), où le joueur de cricket sera vu promouvoir une expérience de livraison de qualité, pratique et de bout en bout dans les soins secondaires avec l’aide de chirurgiens experts sur Practo.

