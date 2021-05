Prada lance la première campagne dédiée au sac à main Galleria – WWD

MILAN – Pour la première fois, Prada lance une campagne centrée sur un sac à main et un seul produit: son sac à main Galleria.

Conçu en 2007, le sac a été réinterprété en plusieurs itérations, et Lorenzo Bertelli, responsable du marketing du groupe Prada et responsable de la responsabilité sociale des entreprises, a déclaré à WWD qu’il pensait que la campagne apportera une attention renouvelée à un produit clé qui n’est peut-être pas si reconnaissable. une nouvelle génération de consommateurs.

«Avec le temps, vous finirez peut-être par prendre les choses pour acquises, mais il est important de parler de nous-mêmes et de nos produits aux nouvelles générations, en assurant leur suivi», a déclaré Bertelli. «La familiarité peut conduire à la complaisance. Cycliquement, vous devez raconter votre histoire et représenter les valeurs de la marque au sein de l’entreprise et à l’extérieur auprès des clients. »

Une campagne dédiée, dont le lancement est prévu aujourd’hui, contribuera à «maintenir notre visibilité à un moment où il y a tant de concurrence», a poursuivi Bertelli. «Nous devons rester pertinents, et plus encore en ce moment de grands changements.»

La Galleria fait partie des best-sellers de Prada, un design emblématique de la marque, a noté le jeune cadre.

Comme indiqué, l’année dernière, la catégorie maroquinerie, qui représentait 56% des ventes de Prada, a connu une croissance à deux chiffres au second semestre en Asie, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Au cours des 12 mois clos le 31 décembre, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 2,42 milliards d’euros.

Prada a fait appel à l’actrice et artiste américaine Hunter Schafer pour présenter la campagne, et à l’acteur, réalisateur et scénariste canadien Xavier Dolan pour la diriger, lui permettant une liberté et une indépendance complètes, canalisant sa vision personnelle dans l’identité de la Prada Galleria.

Schafer a fait ses débuts en incarnant Jules dans la série HBO «Euphoria» en 2019. En février, elle faisait partie du groupe de talents et amis de la marque, de Marc Jacobs à l’architecte Rem Koolhaas, en conversation avec les co-directeurs créatifs Miuccia Prada et Raf Simons après la présentation numérique du défilé femme automne 2021 pour discuter de la collection dans une perspective multidisciplinaire.

«Le choix de Hunter était cohérent et en phase avec le spectacle d’automne et nous avons une bonne relation avec elle, elle a bien travaillé avec nous et nous aussi», a déclaré Bertelli. Alors qu’il a crédité sa mère Miuccia Prada, Simons et leur équipe pour les choix créatifs, admettant qu’il donne «son opinion et son soutien», il croit que le «bon sentiment» avec Schafer se traduirait par une campagne réussie.

Le premier film de Dolan, «I Killed My Mother», qu’il a écrit, réalisé, produit et joué à l’âge de 20 ans, a été créé au Festival de Cannes 2009, où il a reçu le Prix du cinéma d’art, le prix SACD pour le scénario, et le Prix Regards Jeunes. Son cinquième long métrage, «Mommy», remporte le César du meilleur film étranger en 2015. La même année, Dolan siège au jury du Festival de Cannes et réalise la vidéo du single «Hello» d’Adele.

Pour son court métrage cinématographique pour Prada, Dolan a créé une séquence de micro-récits, marqués par «une humeur joyeuse», a déclaré Bertelli, qui a souligné qu ‘«aucun brief n’a été donné en ce sens. Cela reflète l’ambiance du moment. » Après les épreuves et les restrictions causées par la pandémie de COVID-19, il existe un «désir naturel de retrouver le sourire».

Schafer est considérée comme une jeune fille romantique et son fantasme est la Prada Galleria, réinventée dans différents contextes, oscillant entre scènes imaginaires et scénarios. Prada a cité Ferdinando Verderi en tant que directeur créatif de la campagne, qui sera principalement numérique, à quelques exceptions près, comme des images en extérieur, a déclaré Bertelli.

Interrogé sur l’investissement, la campagne s’étalant sur toute l’année, Bertelli s’est opposé. “C’est un effort pour nous, mais il est également basé sur les performances de la campagne, donc nous ne savons pas encore vraiment.”

Élégant mais fonctionnel, le sac tire son nom de l’emplacement du célèbre fleuron de Prada à Milan – la luxueuse Galleria Vittorio Emanuele II, où la marque a été fondée par Mario Prada, le grand-père de Miuccia Prada, en 1913.

Le sac était à l’origine proposé en cuir Saffiano – un cuir de veau résistant aux rayures et à l’eau défini par une texture de surface hachurée, un matériau breveté par Mario Prada et toujours un leitmotiv de la marque aujourd’hui, créé via un processus complexe de pressage à chaud; les bords bruts sont lissés et peints à la main pour correspondre.

Le sac est marqué par des lignes simples et pures, rappelant les sacs de style médecine populaires au milieu du siècle, avec sa forme rectiligne et sa poignée supérieure incurvée. L’intérieur comprend un trio de compartiments parallèles, deux zippés avec une autre poche cachée profondément à l’intérieur.

Le sac Galleria est composé de 83 pièces, alliant précision industrielle et savoir-faire manuel.

Prada a revisité au fil des années la surface du sac dans différentes peaux, embellissements, couleurs et broderies ou surpiqûres.