Prada lance le défi interactif Douyin avec Cai Xukun pour Qixi – WWD

in

LONDRES – L’artiste musical chinois Cai Xukun apparaît à nouveau dans la campagne du festival Qixi de Prada pour promouvoir des articles pour les amoureux en Chine afin de montrer leur affection les uns aux autres lors de l’une des Saint-Valentin les plus connues du pays, le 14 août.

La capsule Qixi de Prada comprend un nouveau sac Cleo incrusté de cristaux, un haut et une robe roses ornés de cristaux, ainsi que le sac et les mocassins Brique argentés. Ils seront disponibles sur le site Web de Prada, le programme WeChat Mini et le produit phare de Tmall, ainsi que dans une sélection de boutiques à partir du 26 juillet.

La campagne a été réalisée par le photographe chinois émergent Zeng Wu dans un studio de musique. La marque a également sorti un film réalisé par AJ Duan, documentant le processus créatif de Cai. L’artiste a également créé la bande originale “You Know What I Want” pour la campagne.

Pour maximiser l’engagement social, la campagne est accompagnée d’un défi interactif sur la version chinoise de TikTok Douyin, invitant les utilisateurs à co-créer de courtes vidéos à l’aide du sac Prada Cleo.

En rapport:

Cai Xukun étoiles dans la campagne chinoise de la Saint-Valentin 520 de Prada

Les 520 pivots de la Saint-Valentin en Chine pour lancer 618