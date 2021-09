Prada s’empare des façades, des boulangeries et des marchés avec les motifs de l’automne 2021 – WWD

PRADA QUOTIDIEN : Prada lance une série d’activations qui impacteront les paysages urbains de certaines villes du monde.

Cette décision a été anticipée par la marque de luxe lors du lancement de sa campagne publicitaire homme et femme automne 2021 qui, intitulée “Feels Like Prada” et photographiée par David Sims, met l’accent sur la sensation tactile des collections.

Le projet a démarré à Milan et sera étendu à Florence, Rome, Paris, Londres, New York, Shanghai et Tokyo. Pour l’activation, Prada couvrira les façades de plusieurs bâtiments avec les motifs géométriques caractéristiques inclus dans les collections pour hommes et femmes de l’automne 2021 conçues par les co-directeurs créatifs Miuccia Prada et Raf Simons.

A Milan, la marque a investi un immeuble de la Via Spallanzani, dans le quartier de Porta Venezia, avec un motif graphique en noir et blanc.

En outre, étant donné que la société s’est précédemment associée à des fleuristes locaux, Prada surprendra les consommateurs avec des sacs en papier personnalisés contenant du pain, des fruits et des légumes dans des boulangeries et des marchés alimentaires sélectionnés en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Comme indiqué, la marque dévoile sa collection femme printemps 2022 le 24 septembre avec deux défilés physiques organisés simultanément à Milan et Shanghai à 15h et 21h, heure locale, respectivement. Les émissions seront également diffusées sur prada.com, où les téléspectateurs auront accès à un montage en direct rassemblant des vues des deux émissions parallèles.

