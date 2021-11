Pradabsri a renouvelé son titre mondial de poids minimum WBC

Hier a eu lieu à Nakhon Sawan (Thaïlande) la défense mondiale du titre de poids minimum WBC par Panya pradabsri, également connu sous le nom de Petchmanee CP Freshmart.

Pradabsri (37-1, 23 KO) a gagné aux points son compatriote Danai Ngiabphukhiaw (9-3, 0 KO), qui, comme prévu, a été inférieur au champion. Cependant, ce dernier (ne répétons pas le nom de famille) a donné plus de problèmes que prévu dans un septième tour où le tenant du titre a peiné mais s’est rallié pour sécuriser la ceinture pour quelques mois de plus.

Le combat était voyant, avec de nombreux échanges de coups et un volume élevé de mains lancées, comme c’est souvent le cas dans les poids plus légers de la boxe. Les scores étaient de 118-110, 117-111 et 117-111, montrant la supériorité d’un combattant sur l’autre.

On espère, et presque, que la prochaine étape de Pradabsri sera d’unifier sa couronne avec le reste des champions. Un autre Thaïlandais Thammanoon Niyomtrong, avec la ceinture WBA en sa possession, composerait un autre duel local d’une qualité incontestable.