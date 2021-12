Pradeep Kumar Rawat sera le nouvel envoyé de l’Inde en Chine

La nomination de Rawat intervient au milieu de l’impasse persistante à la frontière orientale du Ladakh

Le diplomate principal Pradeep Kumar Rawat a été nommé lundi prochain ambassadeur de l’Inde en Chine. Officier du service extérieur indien (IFS) de la promotion 1990, Rawat sert actuellement d’envoyé indien aux Pays-Bas. « Il devrait prendre ses fonctions sous peu », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

Rawat succédera à Vikram Misri. La nomination de Rawat intervient au milieu de l’impasse persistante à la frontière orientale du Ladakh. Il avait auparavant servi à Hong Kong et à Pékin.

Rawat a été ambassadeur de l’Inde en Indonésie et au Timor-Leste de septembre 2017 à décembre 2020. Il parle couramment le mandarin.

