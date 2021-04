Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan: le régime de retraite PMSYM pour les bas salaires perd de la vigueur

Un programme similaire, Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana, a également enregistré un maigre 43751 inscriptions depuis que le programme est entré en vigueur le 22 juillet 2019.

La nouvelle inscription dans le cadre du régime volontaire du secteur central Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PMSYM) qui garantit une pension mensuelle de 3000 Rs à partir de 60 ans pour les travailleurs domestiques, les tireurs de pousse-pousse et les autres travailleurs à bas salaire a atteint son apogée à seulement 1,30,120 en 2020-2021 contre 15,91,964 un an plus tôt, indiquant la perte de revenu subie par les travailleurs du secteur non organisé en raison de la pandémie.

Un travailleur âgé de 18 à 40 ans et gagnant moins de 15 000 roupies par mois peut adhérer au régime, dans lequel le Centre verse une contribution équivalente à celle du bénéficiaire. Un travailleur qui adhère au régime de retraite à 18 ans doit cotiser aussi peu que 55 roupies par mois pour assurer une pension mensuelle de 3 000 roupies après avoir atteint l’âge de 60 ans.

Le régime PMSYM est entré en vigueur le 15 février 2019. Lors de la présentation du budget intérimaire pour 2019-2020, le ministre des Finances par intérim, Piyush Goyal, avait déclaré qu’au moins 10 crore ouvriers et travailleurs du secteur non organisé bénéficieraient du régime dans les cinq années.

Cependant, les données du ministère du Travail révèlent que le programme a enregistré un total de 44,94,864 inscriptions jusqu’au 31 mars 2021, contre 43,64,744 au 31 mars 2020. programme jusqu’au 31 mars 2019.

KR Shyam Sundar, professeur au XLRI, a déclaré que la baisse des inscriptions dans le cadre du programme était principalement due au fait que les gens ne se sentent pas incités à s’inscrire et à continuer les paiements périodiques comme le prévoit le programme. Les maigres avantages et l’incertitude de l’avenir et le revenu disponible plus faible de ces travailleurs, actuellement, en raison de l’emploi élevé et du sous-emploi, contribuent également à la baisse des inscriptions dans le cadre du régime.

Un programme similaire, Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana, a également enregistré un maigre 43751 inscriptions depuis que le programme est entré en vigueur le 22 juillet 2019.

Dans le cadre de ce régime de retraite volontaire et contributif, les petits commerçants, les commerçants de détail, les commerçants et les travailleurs indépendants, dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas Rs 1,5 crore, peuvent adhérer dans la tranche d’âge des 18 à 40 ans.

