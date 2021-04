PragerU: Suivez la science – Conservative Daily News ⋆ .

Brian Keating est astrophysicien dans une grande université. La science est sa vie. Mais quand il entend quelqu’un dire de «suivre la science», il devient nerveux. Parce que ce n’est pas ainsi que fonctionne la science. Et jamais.

Transcription:

Je suis astrophysicien dans une grande université. La science est ma vie. Mais quand j’entends quelqu’un d’un ton sombre, «la science dit» ou «suivez la science», je deviens très nerveux.

La science n’appartient à aucune idéologie. La science est la recherche sans fin de nouvelles connaissances.

Au fait, c’est ce que la science veut dire en latin: la connaissance. Pas de sagesse. Pas de moralité. Pas de politique sociale. Connaissances. Ce que nous faisons avec ces connaissances, c’est là où la sagesse, la moralité et la politique sociale entrent en jeu.

Il s’avère que la connaissance n’est pas si facile à trouver. Et parfois, ce que nous pensons savoir avec certitude (la terre semble bien plate lorsque nous nous tenons dessus) s’avère ne pas être si sûr.

Bien sûr, je fais confiance aux vérités scientifiques fondamentales – ces choses pour lesquelles il existe des preuves accablantes comme, par exemple, la gravité; même que les humains jouent un rôle dans le réchauffement de la planète.

Mais les scientifiques, même les meilleurs, peuvent se tromper.

Le brillant astrophysicien Sir Fred Hoyle croyait que l’univers existait à jamais dans un état stable et n’avait pas de commencement. Mais son point de vue, autrefois considéré comme sacro-saint par tous les astrophysiciens, ne tient plus. Il a été remplacé par la théorie du Big Bang selon laquelle l’univers a eu un début et est toujours en expansion.

Au XXe siècle, certains des scientifiques les plus respectés au monde, y compris les lauréats du prix Nobel, croyaient en l’eugénisme – l’idée répréhensible que la race humaine pouvait être améliorée par l’élevage sélectif. La National Academy of Sciences, l’American Medical Association et la Fondation Rockefeller l’ont soutenu. Au milieu du siècle, il avait été complètement rejeté comme charlatanisme. Aucun scientifique réputé n’aurait quoi que ce soit à voir avec cette idée.

Donc, nous devons tous surmonter cette notion selon laquelle ce n’est que parce que quelqu’un — que ce soit un politicien, un bureaucrate ou même un scientifique — emploie l’expression «la science dit» que tout ce qu’il dit est juste.

C’est peut-être vrai. Mais cela pourrait aussi être faux. Et si c’est faux, ce ne sera pas nécessairement un groupe de scientifiques qui diront que c’est faux. Ce pourrait être un gars.

Demandez à Einstein. Une centaine de scientifiques ont écrit un livre expliquant pourquoi sa théorie de la relativité était fausse. Il a plaisanté: «Si j’avais eu tort, alors un seul aurait suffi.»

Il en faut beaucoup pour convaincre les scientifiques d’accepter une nouvelle théorie, surtout si cette nouvelle théorie réfute ce qu’ils ont toujours cru – dans certains cas, ce sur quoi ils ont misé toute leur carrière. Comme l’a dit Richard Feynman, l’un des physiciens les plus éminents du XXe siècle, «La science est la croyance en l’ignorance des experts…» Ce que Feynman dit, c’est qu’un bon scientifique doit toujours maintenir une bonne dose de scepticisme. La science est, par nature, provisoire. La science stagnerait si nous acceptions simplement les proclamations d’autorités passées.

Alors, comment faire de la bonne science? Ce n’est pas une nouvelle question. Depuis le 17e siècle, les scientifiques ont utilisé la méthode dite scientifique pour guider leurs travaux. Ce n’est en aucun cas un guide parfait, mais c’est sacrément bon.

La méthode consiste à: 1. Formuler une théorie. 2. Prédire les preuves qui devraient être trouvées si la théorie est vraie. 3. Collecte de données. 4. Analyse des données. 5. Affiner la théorie et présenter des preuves à d’autres experts.

Le philosophe Karl Popper a ajouté un autre élément à cette liste. Popper a dit qu’un sujet est scientifique si, et seulement si, il peut être falsifié. En d’autres termes, si votre théorie ne peut pas être testée – si elle ne peut être prouvée fausse, ce n’est probablement pas une bonne science.

Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles nous devons faire très attention à ne pas accorder trop de confiance aux «modèles». Ils ne peuvent souvent pas être testés. Les modèles sont des prédictions du futur basées sur les données actuelles. Ils peuvent facilement se tromper.

Tout d’abord, l’avenir (au cas où vous ne l’auriez pas remarqué) est très difficile à prévoir. Et plus vous vous éloignez dans le futur, moins la prédiction est sûre.

Deuxièmement, les données peuvent être incomplètes ou même erronées. C’est la nature humaine de vouloir des réponses définitives. Mais la science ne peut pas toujours les offrir. De plus, la science ne s’intéresse pas à la mode, à l’autorité ou à l’opinion majoritaire. «Affaire classée» n’est pas une expression scientifique.

La science n’est jamais fermée. S’il était fermé après Newton, vous n’auriez jamais Einstein. La science doit être, d’abord et toujours, la poursuite de la connaissance – pas la promotion d’un agenda social, aussi noble soit-il. La science n’a pas de parti politique.

Bien entendu, les politiciens devraient utiliser les meilleures données scientifiques disponibles pour les aider à prendre des décisions éclairées. Mais rappelez-vous, la connaissance scientifique n’est pas la même chose que la sagesse. Comme le dit le dicton: la connaissance, c’est savoir qu’une tomate est un fruit. La sagesse est de ne pas le mettre dans une salade de fruits.

Continuons donc à nous tourner vers la science pour obtenir des connaissances – des connaissances que nous pouvons utiliser pour améliorer le monde. Mais ne nous trompons pas sur le fait que la science a toutes les réponses à tous nos problèmes.

Ce n’est pas le cas.

C’est un peu de sagesse que ce scientifique peut vous donner.

Je suis Brian Keating, professeur de physique à l’Université de Californie à San Diego et auteur de Losing the Nobel Prize, pour l’Université Prager.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN peuvent être republiés sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.