Pragmatic Klopp n’a rien à redire mais met en évidence deux choses qui manquent dans la défaite surprise de Liverpool

Jurgen Klopp ne s’est pas plaint de la défaite surprise de Liverpool 1-0 à Leicester, ce qui les laisse à six points du leader Manchester City au classement de la Premier League.

Ademola Lookman a stupéfié une équipe des Reds gaspilleuse alors que les Foxes portaient un coup dommageable à leurs espoirs de titre. Le remplaçant a frappé pour arracher une victoire 1-0 qui a mis fin à la séquence de 10 matchs sans défaite des Reds et n’était que leur deuxième défaite de la saison.

Liverpool aurait dû mener 2-0 avant cela, Mohamed Salah a raté son premier penalty en Premier League en quatre ans et Sadio Mane a raté une excellente occasion en deuxième mi-temps.

Prenant la parole après le match, Klopp a déclaré à Amazon Prime: « Certainement, c’était bien mérité [for Leicester]. C’était un jeu très étrange. Nous n’étions tout simplement pas assez bons. On avait encore assez d’occasions. Ce que nous avons fait avec les balles n’était tout simplement pas correct. Nous avons joué un très mauvais match, donc c’était bien mérité.

« Notre prise de décision [was poor], peut-être un peu de chance [was missing]. C’est comme ça. Nous aurions dû avoir plus de ces moments. Nous en avons eu assez pour gagner, mais si vous perdez, vous en avez besoin de plus.

« Je pense que nous avons bien commencé, puis nous avons complètement perdu notre rythme et nous ne l’avons pas repris. À partir de là, nous l’avons forcé, donc il n’y a rien d’autre à dire. Les circonstances aussi – Leicester a joué il y a deux jours, elles le méritent, absolument.

Le niveau normal de Liverpool a chuté

« Vous pouviez le voir venir un peu. Ils avaient un tir cadré. Ils n’avaient pas beaucoup d’occasions. Nous aurions dû mieux défendre. Nous le faisons habituellement, pourquoi nous ne l’avons pas fait aujourd’hui est difficile à expliquer. Il y a eu tellement de performances avant le niveau normal, il n’y a aucune explication.

« C’est un grand écart [to City]. En ce moment ce n’est pas mon problème. Si nous jouons notre football normal, le football de Liverpool, nous avons la chance de gagner plus de matchs de football.

« Une défaite est une défaite. Nous devons apprendre et nous le ferons. La première chose est de ne plus jamais recommencer comme ça. Nous avons perdu notre rythme et n’avons pas été assez calmes pour le reprendre. C’est de notre faute.

