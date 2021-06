Pragya Bijalwan rejoint Crompton en tant que directrice marketing

Elle dirigera les initiatives de marketing, de publicité et de communication globale de l’entreprise

La société d’électricité grand public Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. a annoncé la nomination de Pragya Bijalwan en tant que nouveau directeur du marketing. Apportant avec elle une expérience de plus de 16 ans dans l’industrie du carburant, de l’huile et des peintures, elle dirigera les initiatives de marketing, de publicité et de communication globale de l’entreprise.

« J’ai hâte de faire partie de cette marque qui, malgré une très forte franchise grand public, accorde la priorité absolue à l’adaptation et à l’évolution en fonction de leurs besoins changeants. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère post-pandémique, qui est une période difficile mais passionnante pour la marque, notre objectif est de renforcer davantage nos positions de leader dans des catégories clés tout en accélérant la croissance dans de nouvelles catégories grâce à une innovation significative. Cela sera soutenu par notre approche de communication intégrée », a déclaré Bijalwan à propos de son nouveau rôle.

Dans son dernier poste avant de rejoindre Crompton, Bijalwan a travaillé avec Castrol India Limited où elle a dirigé les innovations de produits, les campagnes de marque et les solutions innovantes basées sur la technologie. Elle a également travaillé avec AkzoNobel India Ltd et Hindustan Petroleum Corporation précédemment. Elle apporte également ses connaissances approfondies sur les connaissances des consommateurs, la gestion de la marque, le plaidoyer des influenceurs, l’innovation et le marketing numérique.

« Crompton est considérée comme une marque fiable à laquelle on fait confiance depuis des générations. Notre objectif au cours des dernières années a été de rendre la marque plus ambitieuse et ainsi de créer un lien plus fort avec les jeunes consommateurs. Je pense que Pragya, avec son expérience variée et étendue dans tous les secteurs, est bien équipée pour faire avancer la marque dans ce voyage. Je souhaite la bienvenue à Pragya dans ce rôle et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour faire de Crompton India la marque de produits électriques grand public la plus appréciée de l’Inde », a ajouté Mathew Job, directeur exécutif et PDG de Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.

