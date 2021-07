Pragya Thakur marchant sans soutien nous rend heureux: le Congrès fait un empannage après qu’une vidéo montre le député de Bhopal secouant une jambe

in

Le Congrès a critiqué aujourd’hui Pragya Thakur, la députée du Bharatiya Janata Party, Pragya Thakur, pour ses allégations de mauvaise santé. L’unité du Madhya Pradesh du parti du Congrès a partagé une vidéo de la députée de Bhopal dans laquelle on la voit secouer une jambe lors d’un mariage qu’elle a aidé à organiser. Notamment, Pragya Thakur avait demandé une dispense de comparution devant le tribunal dans l’affaire des explosions de Malegaon, invoquant des problèmes de santé. Cependant, elle a souvent été retrouvée dans un état contradictoire – parfois sur un fauteuil roulant, sur d’autres en train de claquer un ballon de basket et maintenant, en train de danser.

Réagissant à la vidéo, le porte-parole du Congrès du Madhya Pradesh, Narendra Saluja, l’a moquée, disant qu’il se sentait heureux de la voir marcher sans soutien.

« Chaque fois que nous voyons la députée de Bhopal, sœur Pragya Thakur, jouer au basket et marcher sans soutien ou danser joyeusement comme ça, cela nous rend heureux… » a tweeté Saluja.

Avant cela, Pragya Thakur avait essuyé des tirs après qu’une vidéo de son trempage dans un ballon de basket soit devenue virale. Partageant la vidéo sur Twitter, Saluja avait déclaré: “Nous venions juste de voir la députée de Bhopal Pragya Thakur dans un fauteuil roulant, mais aujourd’hui, nous sommes très heureux de la voir s’essayer au basket-ball au stade de Bhopal… Jusqu’à présent, nous savions qu’elle pouvait ‘ t marcher ou même se tenir correctement à cause d’une blessure…? Que Dieu la garde toujours en bonne santé…”

Clarifiant à la suite des critiques, Thakur avait déclaré qu’elle rencontrait des difficultés sur une surface inégale, comme lorsqu’elle utilisait des escaliers, mais qu’elle n’avait aucun problème à marcher sur une surface plane.

Pragya Thakur a été vue en train de secouer une jambe lors du mariage de deux filles issues de familles pauvres. Les mariées et leurs parents avaient remercié la députée pour son soutien.

Le père de l’une des épouses qui est journalier a déclaré qu’il n’avait pas assez pour épouser ses filles, mais le député l’a aidé. «Je prie la déesse mère pour sa longue vie. Je suis très heureux et reconnaissant », a-t-il déclaré en remerciant Pragya Thakur.

Thakur a surtout fait les manchettes pour de mauvaises raisons. Il y a quelques jours, une autre de ses vidéos est devenue virale dans laquelle elle affirmait que la consommation d’extrait d’urine de vache l’avait aidée à éloigner l’infection au COVID-19.

