Prasad : les failles de Bitcoin stimuleraient la demande pour d’autres cryptos | Invezz

En plus de son effet néfaste sur l’environnement, le Bitcoin (BTC / USD) n’est pas aussi anonyme qu’on le suppose généralement, et il n’est pas efficace comme moyen de paiement, professeur Cornell et auteur du livre à paraître The Future of Money: How La révolution numérique transforme les devises et la finance, a déclaré Eswar Prasad à CNBC dans une interview.

Problèmes d’anonymat

Début juin, le FBI a récupéré 2,3 millions de dollars en Bitcoins qui avaient été payés en rançon à un cybergroupe criminel dans le cadre du piratage de Colonial Pipeline. Les agents ont identifié un portefeuille électronique avec de la monnaie virtuelle, qui a été utilisé par les criminels pour collecter les fonds nécessaires. D’autres devises s’efforcent de garantir l’anonymat.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. « L’idée principale du bitcoin… était de fournir un pseudonyme. Mais il s’avère que si vous utilisez beaucoup de bitcoin, et surtout si vous utilisez Bitcoin pour obtenir de vrais biens et services, il sera éventuellement possible de lier votre adresse ou votre identité physique à votre identité numérique », a expliqué le professeur Prasad.

Selon Prasad, deux crypto-monnaies qui contribuent à améliorer l’anonymat sont Zcash (ZEC / USD) et Monero (XMR / USD). Ces deux devises pourraient se démarquer alors que les gens recherchent une alternative plus anonyme au Bitcoin.

L’exploitation minière nécessite plus d’énergie que tout un pays

Pour produire de nouvelles pièces, cela demande beaucoup d’énergie et est gaspillé. De plus, le processus de sécurisation et de vérification du réseau de paiement consomme également beaucoup d’énergie. Pour qu’une transaction de pièces de monnaie réussisse, les mineurs doivent résoudre des équations compliquées à l’aide d’ordinateurs spéciaux. Selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin, l’énergie nécessaire pour créer ne serait-ce qu’un seul Bitcoin peut être supérieure à celle consommée par un petit pays au cours de la même période.

Le professeur Prasad a souligné qu’Ethereum travaillait sur une nouvelle méthode d’exploitation minière qui consomme moins d’énergie. Il parle du mécanisme de « preuve d’enjeu », qui active les validateurs de réseau qui ont un enjeu (éther). Selon la Fondation Ethereum, ce mécanisme éliminera le besoin de gros volumes de puissance de calcul, jusqu’à 99,95% d’énergie en moins qu’auparavant.

Inefficace comme monnaie

Le Bitcoin s’est avéré encombrant et lent en tant que moyen de paiement, loin de son efficacité et de son efficacité promises en tant que moyen d’échange. Compte tenu de la volatilité du marché, il s’agit d’un inconvénient majeur, car un jour, vous pouvez échanger un Bitcoin contre une tasse de café, tandis que le lendemain, vous pouvez acheter un « repas raffiné ».

En tant que tel, le cas d’utilisation réel de Bitcoin peut être passé d’un mode de paiement à un actif spéculatif pour quiconque espère générer un retour sur investissement.

