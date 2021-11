Prashant Bhatt rejoint Sony SAB en tant que nouveau responsable de la programmation

« En tant que marque, Sony SAB s’est constamment efforcé de réduire l’encombrement du contenu télévisé

Sony Pictures Networks India a nommé Prashant Bhatt à la tête de la programmation, Sony SAB. Dans son nouveau rôle, Bhatt dirigera la division du contenu et de la programmation de la chaîne et sera responsable de la gestion de la gamme de contenu et de la stratégie créative de la chaîne. Prashant Bhatt rendra compte à Neeraj Vyas, chef d’entreprise – Sony SAB. « Nous sommes heureux d’avoir Prashant à bord pour conduire la programmation verticale. Je suis convaincu que l’expertise de Prashant Bhatts et sa profonde compréhension de l’industrie nous aideront à renforcer davantage nos capacités de programmation. Prashant Bhatt jouera un rôle clé pour garantir que nous concevons et exécutons une liste premium exceptionnelle avec des récits révolutionnaires et un contenu de haute qualité pour nos téléspectateurs », a déclaré Vyas.

Avec une compréhension approfondie du public et une maîtrise de la création de contenu pour l’écosystème du divertissement hindi, Prashant Bhatt arrive avec une expérience riche et diversifiée dans le genre du divertissement. Avec une carrière de plus de 27 ans, Bhatt a occupé des postes de direction clés dans les médias de diffusion, créant de nouveaux concepts d’émissions et mettant en vedette des stratégies d’innovation pour Dangal TV, Zee Punjabi, Colors, etc. Il a commencé sa carrière à la télévision en tant qu’écrivain et directeur créatif. avant de diriger des équipes de contenu à travers l’industrie. « En tant que marque, Sony SAB s’est constamment efforcé de réduire l’encombrement du contenu télévisuel et d’offrir des récits innovants, bien conçus et alignés sur leur philosophie plus large consistant à offrir le bonheur. Dans mon rôle chez Sony SAB, je dirigerai les développements futurs dans cet espace et veillerai à ce que nous continuions à repousser les limites d’une narration percutante et divertissante », a ajouté Prashant Bhatt, responsable de la programmation chez Sony SAB.

Lancé en mars 2005, SONY SAB fait partie du réseau de chaînes de télévision appartenant à Sony Pictures Networks India Pvt Ltd. La programmation actuelle de Sony SAB comprend des émissions quotidiennes telles que Wagle Ki Duniya – Nayi Peedhi Naye Kissey, Tera Yaar Hoon Main, Ziddi Dil – Maane Na, Maddam Sir, Shubh Laabh – Aapkey Ghar Mein et Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Sony SAB est diffusé dans plus de 44 millions de foyers en Inde et est présent dans plus de 150 pays à l’échelle internationale, atteignant plus de 25 millions de foyers.

