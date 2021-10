Prashant Kishor révèle la vérité honnête à Rahul Gandhi : « Le BJP n’ira nulle part au cours des prochaines décennies »

Kishor était en pourparlers avec les Gandhi apparemment pour rejoindre le grand vieux parti.

Le stratège politique Prashant Kishor pense que le parti Bharatiya Janata est une force avec laquelle il faut compter et qu’il le restera au cours des prochaines décennies et qu’aucun souhait de la part du Congrès et des partis d’opposition ne changera cela. Kishor a déclaré que même si le peuple du pays pourrait renverser Narendra Modi en tant que Premier ministre, le parti est là pour rester. S’exprimant lors d’une interaction à Goa mercredi, Kishor a suggéré que le problème avec le chef du Congrès Rahul Gandhi est qu’il pense que ce n’est qu’une question de temps pour que le BJP soit évincé du pouvoir.

Les remarques de Kishor sont venues comme la preuve d’un échec des pourparlers entre lui et le parti du Congrès. Kishor était en pourparlers avec les Gandhi apparemment pour rejoindre le grand vieux parti. Dans un clip vidéo partagé sur les plateformes de médias sociaux, Kishor a estimé que le BJP resterait au centre de la politique du pays pour les années à venir, tout comme le Congrès l’a fait au cours des 40 premières années après l’indépendance.

Kishor a déclaré que peu importe si le BJP gagne ou perd, il n’ira nulle part dans les décennies à venir. « Une fois que vous avez obtenu 30 % et plus de votes au niveau de l’Inde, vous ne partez pas précipitamment. Alors, ne tombez jamais dans ce piège où les gens se mettent en colère et ils jetteront Modi. Peut-être qu’ils vont jeter Modi mais BJP ne va nulle part. Ils vont être ici, ils vont se battre pour les prochaines décennies », peut-on entendre Kishor dire.

Kishor a déclaré qu’à moins d’examiner, de comprendre et de prendre conscience de la force de Modi, on ne pourra jamais mettre en place un contre-combat pour le vaincre.

Partageant la vidéo sur Twitter, Ajay Sehrawat du BJP a déclaré : « Finalement, Prashant Kishor a reconnu que le BJP continuera d’être une force avec laquelle il faut compter dans la politique indienne pour les décennies à venir. C’est ce qu’Amit Shah ji a déclaré bien trop tôt.

Finalement, Prashant Kishor a reconnu que le BJP continuera d’être une force avec laquelle il faut compter dans la politique indienne pour les décennies à venir.

C’est ce que @amitshai Ji a déclaré bien trop tôt. pic.twitter.com/wqrqC3xzaZ – Ajay Sehrawat (@IamAjaySehrawat) 28 octobre 2021

Plus tôt ce mois-ci, Prashant Kishor avait déclaré que ceux qui recherchent une relance rapide et spontanée de l’opposition dirigée par le Congrès sur la base de l’incident de Lakhimpur Kheri se préparent à une grande déception. Il avait dit qu’il n’y avait pas de solutions miracles aux problèmes profondément enracinés et à la faiblesse structurelle du grand vieux parti.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.