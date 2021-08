Pratique : ADAM elements OMNIA Q5 Station de recharge sans fil 5-en-1 [Video]

Aujourd’hui, nous avons une première expérience pratique avec la nouvelle station de charge OMNIA Q5 d’ADAM elements. Désormais disponible en précommande, le Q5 est définitivement un appareil à considérer pour ceux qui veulent un chargeur tout-en-un fiable pour vos appareils Apple.

Charge 5-en-1

L’OMNIA Q5 n’est pas non plus un chargeur 3-en-1 ou un chargeur 4-en-1. Il s’agit d’un chargeur 5 en 1. Cela signifie que le Q5 chargera simultanément votre iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et Apple Pencil. Ce niveau de fonctionnalité pour un support de charge est vraiment unique et quelque chose que je n’ai jamais vu avec aucune autre station de charge.

Qu’y a-t-il dans la boite

À l’intérieur de la boîte se trouve la station de charge elle-même et un câble USB-C de 4 pieds. Et pour optimiser pleinement les performances du Q5, les éléments ADAM suggèrent d’utiliser un bloc de charge de 45 watts ou plus.

Utilisation minimale du câble

L’un des meilleurs aspects du Q5 est que presque tout ici est sans fil. Ainsi, non seulement vous n’avez pas à vous soucier de manipuler les câbles de charge individuels, mais le manque de câbles rend la configuration très propre et discrète sur une configuration de bureau.

Je suis également fan de la façon dont le Q5 vous permet de connecter le chargeur de votre montre Apple. Au bas du Q5 se trouve un panneau que vous pouvez facilement ouvrir, et à l’intérieur se trouve à la fois un port USB de type c et de type A auquel vous pouvez connecter votre câble de montre Apple. De cette façon, vous n’aurez pas besoin d’une brique de charge secondaire. Le Q5 est également livré avec deux anneaux en silicone pouvant contenir un câble Apple Watch ou un câble Samsung Watch.

L’iPad se charge via un port de sortie USB-C 18 W

En plus de pouvoir charger sans fil votre Apple Pencil (2e génération), le Q5 prend en charge le chargement sans fil pour les AirPods et AirPods Pro. L’iPad se charge via un port de sortie USB-C à l’arrière du Q5.

Comme vous le verrez dans l’image ci-dessus, le Q5 peut également servir de surface ergonomique et antidérapante pour iPad. Cela vous permet de soutenir l’appareil sous des angles de vision différents et plus confortables, tout en gardant l’appareil complètement stable pour une utilisation avec Apple Pencil et d’autres tâches qui ne conviennent pas à une position verticale offerte par la plupart des supports. Comme le montre notre vidéo et l’image ci-dessus, vous pouvez également déplacer le chargeur de l’iPhone sur le côté de l’appareil, ce qui vous permet de continuer à charger les appareils tout en utilisant le reste du Q5 comme support pour iPad.

Chargeur de téléphone amovible

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’OMNIA Q5 est le chargeur sans fil pour iPhone. À première vue, il ressemble à un chargeur sans fil vertical typique, mais vous pouvez en fait retirer ce composant du châssis principal. Il se connecte à la base avec des broches, et à côté de ces broches se trouve un autre chargeur USB de type c, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser comme chargeur sans fil portable autonome si vous le souhaitez.

Il y a aussi une fente sur le côté du Q5 où vous pouvez déplacer le chargeur de l’iPhone, ce qui est vraiment utile. Et la vitesse avec le chargeur de téléphone sans fil n’est pas quelque chose dont vous avez à vous soucier non plus – il prend en charge 15 W pour les téléphones Android et 7,5 W pour l’iPhone.

Le point de vue de .

Il y a tellement de fonctionnalités uniques que le Q5 a à offrir, du chargeur de téléphone amovible au porte-crayon magnétique Apple. Il y a beaucoup à apprécier sur la commodité fournie et l’attention portée aux détails. Si vous souhaitez découvrir l’OMNIA Q5, n’oubliez pas de consulter leur page Kickstarter !

