Pratique avec la fonction SharePlay d’iOS 15

Avec la mise à jour iOS 15.1 lancée fin octobre, Apple a ajouté SharePlay, une fonctionnalité conçue pour vous permettre d’en faire plus sur FaceTime. En utilisant SharePlay, vous pouvez regarder des films, écouter de la musique et utiliser des applications avec vos amis et votre famille, et nous avons pensé essayer de voir comment cela fonctionne.

La première étape de toute expérience SharePlay consiste à démarrer ‌FaceTime‌. Vous pouvez utiliser SharePlay avec une ou plusieurs personnes, mais tout le monde doit disposer d’un appareil exécutant iOS 15.1. SharePlay arrive également sur Mac dans macOS Monterey 12.1, mais la mise à jour est encore en version bêta pour le moment.

Lors d’un appel ‌FaceTime‌, glissez simplement hors de l’interface ‌FaceTime‌ et ouvrez n’importe quelle application prenant en charge SharePlay, comme Apple Music ou Apple TV. À partir de là, sélectionnez une chanson ou une émission télévisée/un film à partager avec d’autres, et vous verrez une invite pour lancer l’expérience SharePlay.

Chaque personne participant à l’appel « FaceTime » verra également une invite à rejoindre SharePlay, et une fois que toutes les parties se sont mises d’accord, le contenu est synchronisé entre toutes les personnes participant à l’appel. Avec des applications qui incluent des médias, telles que ‌Apple TV‌, les participants ont le contrôle de la lecture des médias afin que tout le monde puisse lire ou mettre en pause le contenu, tout le monde voyant l’action.

Le volume et les sous-titres codés sont contrôlés individuellement, et SharePlay est conçu pour baisser le volume de ce qui est diffusé lorsque quelqu’un parle afin que vous ne manquiez aucun commentaire. Avec des applications comme ‌Apple Music‌, tout le monde peut changer la chanson en cours de lecture ou ajouter quelque chose à la file d’attente.

Il convient de noter que quel que soit le contenu partagé, chaque personne doit y avoir accès. Avec ‌Apple TV‌, par exemple, les utilisateurs doivent être abonnés, et il en va de même pour ‌Apple Music‌. Si vous essayez de lire un film que vous possédez sur iTunes, la personne à l’autre bout du fil doit également posséder le film, sinon cela ne fonctionnera pas.

Les applications tierces prennent également en charge SharePlay, et nous avons constaté que l’une des meilleures expériences était avec TikTok. Après avoir ouvert l’application et lancé l’expérience SharePlay, toutes les parties impliquées peuvent faire défiler TikTok et regarder les mêmes vidéos les unes avec les autres.

Encore une fois, chaque personne doit posséder l’application en question pour l’expérience SharePlay. Nous avons essayé Spotify, mais chaque personne à l’appel doit être un abonné Spotify premium pour écouter ensemble, ce qui n’est pas toujours une expérience idéale. Dans les situations où tout le monde lors de l’appel ne possède pas le même média, le contenu sera lu pour qui le possède, et les autres pourront rester sur l’appel « FaceTime » pour continuer à discuter.

Twitch, Spotify, TikTok, Apollo et d’autres applications prennent toutes en charge SharePlay, et Apple a déclaré que des applications comme Disney + et Hulu fonctionneraient également, mais nous n’avons pas pu les activer lors de nos tests, la prise en charge n’est donc pas encore implémentée. Netflix, YouTube et d’autres applications susceptibles d’être utilisées avec SharePlay ne sont pas non plus prises en charge pour le moment. Nous avons une liste dédiée d’applications qui fonctionnent avec SharePlay pour les personnes intéressées.

SharePlay peut également être utilisé à des fins de partage d’écran, ce qui est idéal si vous avez besoin d’aider quelqu’un avec un problème d’appareil ou si vous souhaitez planifier quelque chose avec plusieurs personnes. Pour les utilisateurs d’Apple Fitness+, SharePlay permet des entraînements en groupe, ce qui est idéal pour les entraînements longue distance ensemble. Lors de nos tests, SharePlay était un peu saccadé lors d’un seul de nos appels de test, mais dans l’ensemble, il a bien fonctionné et le processeur était vraiment gourmand en ressources, alors attendez-vous à une décharge de la batterie lors de l’utilisation de la fonctionnalité.

Si vous possédez une Apple TV‌ ou un autre appareil compatible AirPlay, SharePlay peut être diffusé sur votre téléviseur afin que vous puissiez regarder du contenu sur un écran plus grand tout en restant sur un appel ‌FaceTime‌.

Avez-vous essayé SharePlay ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.