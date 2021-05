Pratique avec la nouvelle boucle solo tressée Pride d’Apple

Les nouveaux bracelets Pride d’Apple pour Apple Watch sont disponibles à partir d’aujourd’hui, à la fois en ligne et dans les Apple Store. Nous avons mis la main sur la nouvelle version Pride de la boucle solo tressée, et c’est absolument spectaculaire. Le nouveau groupe est une nouvelle version de la boucle solo tressée introduite en septembre dernier aux côtés de l’Apple Watch Series 6. C’est le premier à avoir plusieurs couleurs tissées. Toutes les couleurs sont conçues pour représenter différentes parties de la communauté LGBTQ +.

La boucle solo tressée Pride coûte le même montant que les boucles solo tressées unicolores régulières, au prix de 99 $. Bien que ce soit deux fois plus que le groupe de sport standard et incroyablement populaire (et les précédents groupes Pride), nous pensons que cela en vaut la peine dans ce cas. Le design multicolore ne ressemble à aucun groupe qu’Apple ait sorti auparavant.

C’est aussi le premier groupe qu’Apple a sorti avec un clip d’application correspondant. Dans la boîte, vous trouverez un code de clip d’application que vous pouvez numériser avec votre iPhone pour ajouter automatiquement le nouveau cadran de la montre Pride 2021 à votre Apple Watch. Malheureusement, le clip de l’application ne fonctionne pas actuellement et fournit une erreur lorsque vous essayez de l’utiliser. Pour l’instant, vous devrez simplement ajouter manuellement le visage via la galerie de visages.

Le bracelet correspond presque parfaitement à la courbure du nouveau cadran de la montre Pride et on a presque l’impression que le visage fait partie du groupe lui-même lorsqu’il est porté tous ensemble. La boîte pour le groupe comprend une belle version Pride de la marque verbale WATCH, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Le tout premier clip de l’application Apple Watch pour le groupe Apple Watch se trouve sur le triple élément qui contient le groupe lui-même, vous ne pouvez donc pas le manquer. Vous pouvez regarder un GIF rapide montrant le fonctionnement du clip de l’application à la fin de cet article.

La nouvelle boucle solo tressée Pride est disponible dans une grande variété de tailles pour les modèles Apple Watch de 40 mm et 44 mm en magasin et en ligne maintenant.

