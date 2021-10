Pratique avec le magnifique nouveau cadran de la montre Contour d’Apple

Apple a présenté deux nouveaux cadrans avec les nouvelles montres Series 7 : Contour et Modular Duo. Contour est le plus intéressant des deux et présente un design magnifique qui tombe des bords des nouveaux écrans plus grands. Le nouveau visage est extrêmement personnalisable et propose de nombreuses façons de le personnaliser.

Tout d’abord, Contour peut être utilisé avec une police plate ordinaire ou une variation arrondie. La variation arrondie semble vraiment lisse avec le nouveau design plus incurvé de la montre. En plus des polices, vous pouvez choisir entre un fond noir ou un fond coloré rempli.

L’arrière-plan coloré peut comporter n’importe laquelle des couleurs incluses par Apple dans le sélecteur de visage watchOS, ce qui signifie que vous pouvez modifier ce visage pour qu’il corresponde à l’un de vos bracelets de montre des six dernières années. Le sélecteur vous permet également de régler la luminosité ou l’obscurité de la teinte que vous sélectionnez. Apple a également inclus une version spéciale Pride du visage Contour rempli. Il présente un magnifique dégradé arc-en-ciel.

Il y a deux emplacements pour les complications. Le premier est un créneau de date plus petit qui vous permet également de choisir d’utiliser un monogramme, une minuterie, un chronomètre ou une heure numérique. Au-dessous de la plus petite fente se trouve une fente circulaire standard. Vous pouvez mettre n’importe quoi ici, des anneaux de fitness à la disposition actuelle des planètes. C’est également l’emplacement où vous placerez l’une de vos complications circulaires tierces.

J’aime vraiment l’apparence du visage Contour lorsqu’il est rempli de couleurs. Cela montre vraiment la taille des nouveaux écrans de la série 7. Mais le fond noir avec des chiffres colorés montre mieux l’effet de cascade sur les bords de l’écran.

Que pensez-vous du nouveau visage Contour ? Envisagez-vous de l’utiliser sur la série 7 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

