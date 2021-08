Pratique avec le nouveau Galaxy Z Fold 3 à 1 800 $ de Samsung

Samsung a dévoilé plus tôt ce mois-ci le nouveau Galaxy Z Fold 3, son dernier smartphone pliable phare. Nous avons pensé jeter un œil au Z Fold 3 pour voir les améliorations technologiques apportées par Samsung à sa gamme de smartphones pliables.

Les smartphones pliables sont toujours chers et, en tant que produit phare de Samsung, le Z Fold 3 est proposé à partir de 1 799,99 $, ce qui est plus que ce que vous devez débourser pour certains ordinateurs. Bien sûr, cela est destiné à servir à la fois de téléphone et de tablette, il y a donc un peu plus de polyvalence que votre smartphone moyen.



Du point de vue du design, le Z Fold 3 est le meilleur appareil pliable de Samsung à ce jour, car l’appareil photo est sous l’écran pour un design tout écran. Il a fière allure et bien qu’il ne soit pas entièrement caché, il maximise l’espace disponible sur l’écran.



Le Z Fold 3 est un appareil semblable à un livre où les deux côtés se rejoignent dans un pli vers l’intérieur. Une fois plié, l’écran extérieur mesure 6,2 pouces, et une fois déplié, il a un écran complet de 7,6 pouces à l’intérieur. Nous avons trouvé que l’écran était plus lumineux, plus net et plus dynamique que le Z Fold 2 de Samsung.



Outre le pli et la caméra intégrée, le Z Fold 3 est fondamentalement comparable aux autres smartphones. Il dispose d’un écran 120 Hz, de trois objectifs arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels. Il est doté d’une résistance à l’eau IPX8, d’une batterie de 4 400 mAh et d’un film protecteur d’écran plus durable que les anciens appareils pliables de Samsung.



Le Z Fold 3 est le premier pliable de Samsung qui prend en charge le S Pen, et Samsung a conçu un S Pen uniquement pour le nouveau smartphone. Il a une pointe conçue pour se rétracter un peu pendant que vous écrivez pour éviter d’endommager l’écran, et il dispose de la même fonctionnalité S Pen disponible avec d’autres appareils Samsung. Cependant, le S Pen est un module complémentaire facultatif, il n’y a donc pas de stockage dédié.



En ce qui concerne la fonctionnalité de pliage, Samsung a fait un meilleur travail avec la charnière cette année et le mécanisme de pliage semble plus durable et semble mieux résister aux dommages.



À ce prix, le Z Fold 3 est toujours un appareil de niche pour lequel la plupart des gens ne voudront pas payer le prix, mais c’est une nette amélioration par rapport à l’ancien Z Fold 2. Samsung a maintenant quelques années d’appareil pliable développement sur Apple, il sera donc intéressant de voir comment l’iPhone pliable d’Apple se mesure si jamais on voit une sortie.

Le Z Fold 3 est mieux présenté en vidéo, alors assurez-vous de regarder notre vidéo ci-dessus pour le voir en action.