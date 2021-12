Pratique avec le nouveau hub de station de base compatible MagSafe de Nomad pour iPhone, AirPods, Apple Watch

Plus tôt cette année, Nomad a apporté l’alignement magnétique à son chargeur sans fil Base Station Mini qui alimente un iPhone. Maintenant, la société a étendu la compatibilité pratique de MagSafe à son hub de station de base qui peut charger jusqu’à quatre appareils à la fois. Avant la sortie d’aujourd’hui, nous avons testé le nouveau chargeur magnétique sans fil en cuir et en aluminium, lisez la suite pour tous les détails.

Hub de station de base Nomad avec spécifications d’alignement magnétique

Charge jusqu’à 4 appareils simultanément (2 sans fil, 2 câblés) Vitesse de charge sans fil jusqu’à 10 W (7,5 W pour iPhone) Alignement magnétique pour les produits MagSafe (Google Pixel 6 également) Port USB-C PD 18 W Port USB-A 7,5 W Cuir rembourré surface de chargement sans fil Le capteur de lumière ambiante atténue les LED la nuit Au prix de 119,95 $

Pratique avec le nouveau hub de station de base compatible MagSafe

Matériaux et construction

Tout comme les autres chargeurs de station de base de Nomad, le concentrateur de station de base avec alignement magnétique offre des matériaux de qualité supérieure et une qualité de construction avec une base en aluminium noir mat et un dessus en cuir rembourré souple. Même en tant que chargeur pour quatre appareils, le Base Station Hub reste minimal et élégant.

Gauche : Hub de la station de base Droite : Hub de la station de base avec Apple Watch Mount (vendu séparément)

Comme je l’ai déjà partagé, je vois la qualité et l’attention aux détails de Nomad à égalité avec Apple. Le cuir de qualité supérieure est très doux dès la sortie de la boîte, il utilise une base en aluminium solide, il y a un capteur de lumière ambiante bien pensé pour que les voyants d’état LED ne vous dérangent pas la nuit, et le câble de 2 m (6,56 pieds) a un nylon tressé extérieur pour la durabilité.

Utilisé

Vous pouvez choisir d’utiliser le nouveau hub de station de base avec le support Apple Watch en aluminium de Nomad (vendu séparément) ou sans. Si vous souhaitez donner la priorité au chargement de deux iPhones sans fil, vous voudrez l’ignorer. Si vous êtes d’accord pour garder un emplacement pour le chargement compatible MagSafe pour iPhone, un pour les AirPods, et en utilisant les ports USB-C et USB-A à l’arrière pour des smartphones supplémentaires, cela fonctionne bien pour monter l’adaptateur de chargeur Apple Watch.

Il y a trois pads Qi sans fil/magnétiques sur ce chargeur (gauche, milieu et droite), mais vous ne pouvez en utiliser que deux à la fois. Mais ce qui est bien, c’est qu’il offre la possibilité d’adapter le hub de la station de base à vos besoins.

Une chose à garder à l’esprit, en raison de la plus grande bosse de l’appareil photo sur l’iPhone 13/13 Pro, ces appareils ne reposent pas complètement à plat sur le hub de la station de base. Ils font toujours la connexion magnétique mais c’est un peu plus facile à verrouiller avec l’iPhone 12 (la connexion est aussi un peu plus forte).

Une façon d’éviter le problème de l’appareil photo de l’iPhone 13 consiste à le placer parallèlement à la station de base au lieu d’être perpendiculaire.

Conclure

Après avoir passé du temps avec le concentrateur de station de base avec alignement magnétique, je pense qu’il s’agit d’une excellente solution de charge pour ceux qui recherchent une construction de haute qualité, un design élégant et la compatibilité MagSafe.

Quelques idées constructives que j’aimerais voir mises en œuvre pour le nouveau hub de station de base consistent à inclure des aimants plus puissants et à agrandir un peu le pad afin que vous puissiez utiliser les trois chargeurs sans fil simultanément.

Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un chargeur multi-appareils intemporel pour les fans d’Apple avec la belle mise à niveau de compatibilité MagSafe qui devrait durer de nombreuses années.

Vous pouvez vous procurer le concentrateur de station de base avec alignement magnétique directement auprès de Nomad pour 119,99 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :