Pratique avec l’écran Spectrum 4K d’Eve

Eve Spectrum se présente comme le premier moniteur développé par la foule, et il était en préparation depuis un certain temps avant le lancement. L’Eve Spectrum est maintenant expédié et disponible, nous avons donc pensé le tester pour voir s’il vaut la peine de le récupérer.

Il existe trois versions de l’écran Spectrum de 27 pouces. Pour 459 $, vous pouvez obtenir un Spectrum QHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis qu’une version à 240 Hz est disponible pour 609 $. Une version 4K est également disponible avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et cette version haut de gamme coûte 799 $. Le support Spectrum pour ceux qui n’utilisent pas de monture VESA coûte 99 $ supplémentaires.

Le vidéaste de MacRumors, Dan Barbera, a testé la version 4K 144 Hz, et il a trouvé que le design était minimal, propre et subtil, et pour le travail de montage vidéo, il fonctionnait bien.

Les couleurs étaient précises et naturelles et les angles de vision étaient solides, mais il y a un léger saignement avec les noirs et le contraste n’est pas tout à fait à la hauteur de certains autres écrans à ce prix.

Le jeu était fluide grâce au taux de rafraîchissement élevé, et le contraste élevé et la luminosité maximale rendaient les jeux superbes. Il y avait des moments, cependant, que le flux vidéo mourait, et on ne sait pas si le problème était un câble ou un port.

L’Eve Spectrum est équipé d’un seul port DisplayPort, de deux ports HDMI 2.1, de deux ports USB-C et d’un port USB-A, ainsi que d’un port audio. Il n’y a pas de support Thunderbolt, mais avec un port USB-C de 100 W, il peut même charger le MacBook Pro 16 pouces.

Il existe peu de moniteurs de jeu avec ces spécifications et HDMI 2.1, donc pour ceux qui ont besoin de ces fonctionnalités, le Spectrum peut valoir le détour. Assurez-vous de regarder la vidéo complète ci-dessus pour la voir en action.