Pratique avec les cartes de tarot Bitcoin et Stock ‘All Time Highs’ de TradingView ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/07/TradingView-Tarot-Card-bitcoin-Stocks-460×300.jpg

Bitcoin et le marché boursier au cours de la dernière année ont transcendé la culture pop et ont été pleinement adoptés par le monde des mèmes et le grand public.

Ce qui a commencé comme une blague du poisson d’avril plus tôt dans l’année s’est depuis transformé en un rêve devenu réalité pour ce même commerçant qui adore l’occultisme et l’orthodoxie. TradingView a gracieusement partagé un pack de leurs cartes de tarot All Time Highs en édition limitée axées sur la finance, que nous avons maintenant eu la chance d’explorer. Voici un aperçu pratique des cartes de tarot les plus uniques que la communauté des commerçants ait jamais vues.

TradingView envoie l’équipe NewsBTC à de nouveaux sommets historiques

TradingView est le logiciel d’analyse technique de facto utilisé par l’industrie de la crypto-monnaie. Il n’est pas rare dans la finance traditionnelle de voir Bloomberg Terminal, Optuma ou Symbolik de Thomas DeMark. Mais quand il s’agit d’accessibilité et d’outils faciles à utiliser que tout le monde peut prendre en main et démarrer avec l’analyse technique, il n’y a pas à toucher à TradingView.

Les graphiques TradingView comme celui-ci BTC sont faciles à utiliser | Source : BTCUSD sur TradingView.com

NewsBTC utilise presque exclusivement des graphiques TradingView dans le contenu, c’est pourquoi notre curiosité a été si piquée par la très crédible farce du poisson d’avril que la société a jouée plus tôt cette année.

Lecture connexe | Bitcoin prêt pour une démonstration de force, mais dans quelle direction va-t-il casser

Un faux jeu de cartes de tarot sur le thème de la crypto-monnaie et du marché boursier – même du forex – a été montré au public, mais malheureusement, ils n’étaient pas réels. Avec tant d’intérêt, TradingView a transformé la blague en réalité et a depuis publié l’ensemble en édition limitée de All-Time Highs pour sélectionner des “amis”.

Les œuvres d’art sont en haute résolution et imitent l’apparence des cartes de tarot traditionnelles.

Bitcoin et les cartes de tarot centrées sur la finance puisent dans les arts arcaniques

Les cartes de tarot, illustrées ci-dessus, représentent des versions boursières, cryptographiques ou autres domaines de la finance des cartes de tarot traditionnelles. Il y a aussi des apparitions spéciales comme “Papa Elon” ou “Warren”.

Papa Elon hausse un sourcil, baguette Space X à la main.

Parce qu’il y a une contrepartie fidèle au monde du tarot à chaque carte, cela signifie que vous pouvez toujours utiliser l’ensemble pour son objectif initial. Par exemple, tirer la carte King of Crypto serait lu comme le King of Pentacles.

Le roi des pentacles est assis sur un trône orné de sculptures de taureaux, représentant son lien avec le signe astrologique du Taureau, et des raisins et des vignes ornent sa robe, symbolisant la richesse et l’abondance. Dans sa main droite, il tient le sceptre de son pouvoir, et dans sa gauche, il tient une pièce d’or, symbolique de son influence matérielle. Ce roi a une capacité innée à créer de la richesse matérielle et de l’abondance financière – et mieux encore, il peut maintenir sa richesse au fil du temps grâce à l’autodiscipline, au contrôle et au leadership, selon une description d’un site d’interprétation de tarot populaire.

Les détenteurs de crypto peuvent certainement trouver du symbolisme dans n’importe quelle description de tarot seule. Mais c’est l’énergie des Arcanes dans les cartes qui compte le plus.

La King of Crypto remplace par exemple la King Of Pentacles Card.

Les cartes de tarot peuvent être lues de différentes manières, avec aussi peu qu’un seul tirage de carte. Le reste de l’interprétation dépend si la carte est droite ou à l’envers, et comment l’utilisateur veut percevoir la signification de la carte. C’est pour de telles raisons que TradingView est devenu un favori des fans de crypto.

Lecture connexe | L’indicateur de force de la tendance Bitcoin suggère que la course haussière n’est pas encore terminée

TradingView a également de nombreuses raisons pendant cet «âge de la crypto» et l’âge des «stonks». La société a tendance à s’amuser beaucoup sur les réseaux sociaux et a récemment organisé un concours pour remplacer son logo. Ils ont même proposé de payer les droits en BTC, aidant à pousser l’adoption de la cryptographie.

Ce qu’ils font le mieux, cependant, c’est l’analyse technique. Si vous souhaitez essayer les outils TradingView par vous-même, assurez-vous de consulter ce lien.

Poursuivre @TonySpilotroBTC sur Twitter ou via le télégramme TonyTradesBTC. Le contenu est éducatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Image en vedette d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com