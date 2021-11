Pratique avec les nouvelles couleurs HomePod mini [Video]

Il y a quelques mois, mon HomePod d’origine est mort. Sa mort prématurée était probablement un effet secondaire malheureux d’une mauvaise mise à jour logicielle. Et comme Apple ne vend plus le HomePod d’origine après l’avoir arrêté au début de cette année, la seule option est d’acheter un HomePod mini, d’acheter un HomePod d’occasion ou de chercher ailleurs.

Bien qu’il ne possède pas la qualité sonore étonnante du HomePod d’origine, le HomePod mini est un bon haut-parleur intelligent et est meilleur que l’original à d’autres égards. Avec la sortie la semaine dernière de trois mini couleurs HomePod supplémentaires, j’ai pensé que c’était le bon moment pour revisiter certaines des meilleures fonctionnalités HomePod mini.

HomePod mini couleurs

Annoncé lors de l’événement MacBook Pro 2021 d’Apple, le HomePod mini obtient trois nouvelles couleurs amusantes : bleu, orange et jaune. Ces couleurs rejoignent les options de couleur noir et blanc qui ont fait leurs débuts avec le lancement du mini. Le HomePod original n’avait pas de telles options de couleur, donc si vous en avez marre du même vieux look ennuyeux, alors le HomePod mini est un excellent moyen d’ajouter une touche de couleur à votre environnement.

Après avoir utilisé les trois nouvelles options de couleurs, les couleurs jaune et bleu sont mes préférées. Le HomePod mini orange ne le fait tout simplement pas pour moi, et j’aurais de loin préféré avoir du rouge plutôt que de l’orange. Les trois nouvelles options de couleur sont livrées avec des surfaces tactiles blanches, tout comme le HomePod mini blanc d’origine.

Vidéo : Pratique avec les nouvelles couleurs HomePod mini

Comme les unités HomePod avant elle, les nouvelles options de couleur comportent des câbles d’alimentation de couleur assortie, qui complètent les nouvelles fouilles. Le look ressemble beaucoup aux câbles Lightning vers USB-C fournis avec les iMac d’aujourd’hui.

Outre les options de couleur, ces mini modèles HomePod sont exactement les mêmes que les précédentes éditions en noir et blanc. À moins que vous ne souhaitiez simplement placer des HomePod supplémentaires dans la maison, il n’y a aucune raison de mettre à niveau vos mini haut-parleurs HomePod existants d’un point de vue technique.

Cela dit, le HomePod mini est le produit parfait pour expérimenter des couleurs amusantes. Quelque chose me dit que ce n’est pas le dernier des coloris du haut-parleur intelligent.

Prix

Alors qu’Apple a finalement baissé le prix du HomePod d’origine de 50 $ (avant de le baisser complètement), le haut-parleur a fait ses débuts avec un prix élevé de 350 $. C’était beaucoup demander un haut-parleur intelligent qui manquait initialement de l’intelligence qu’il présente aujourd’hui. En tant que tel, le HomePod d’origine a trébuché hors de la porte et n’a apparemment jamais été vendu dans le cadre de son attribution initiale, car il y avait encore des unités de lancement disponibles des années plus tard. Le HomePod mini, avec son prix abordable de 99 $, n’a pas une telle barrière à l’entrée.

Qualité sonore

Comparé au HomePod d’origine, il n’y a aucun moyen de contourner le fait que le HomePod mini ne sonne pas aussi bien. Deux HomePod minis dans une paire stéréo sonnent beaucoup mieux qu’un HomePod mini solo, mais je pense toujours qu’un seul grand HomePod sonne mieux, en particulier lors de la lecture de musique avec beaucoup de sons bas de gamme. Comparé à deux HomePod pleine taille dans une paire stéréo, ce n’est même pas dans le même stade, surtout avec les basses fréquences.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable remplacement du HomePod pour les amateurs d’audio, le HomePod mini sonne bien pour sa taille. Il est conçu de manière à émettre un son à 360 degrés pour remplir un espace de son, peu importe où il est placé, et la puce Apple S5 intégrée permet à l’audio informatique d’améliorer encore la qualité sonore.

Placez-le n’importe où et partout

Le HomePod d’origine, bien que non gargantuesque, est nettement plus grand et plus lourd que le HomePod mini. La petite taille du mini signifie qu’il peut facilement être placé dans des zones qui n’étaient pas adaptées au HomePod d’origine. En dehors du prix, le facteur de forme diminutif est sans doute le plus grand avantage du HomePod mini. Parce qu’il est relativement peu coûteux et si petit, il est bien meilleur que le plus grand HomePod pour les zones à fort trafic comme la cuisine.

Compagnon Apple TV

Une paire de mini haut-parleurs HomePod constitue le parfait compagnon Apple TV 4K. En fait, comme ses grands frères, une paire stéréo de mini haut-parleurs intelligents HomePod peut être utilisée comme sortie audio par défaut pour l’Apple TV.

J’utilise mes deux mini haut-parleurs HomePod d’origine avec mon Apple TV depuis plusieurs mois maintenant, et je m’amuse bien avec. Ce n’est évidemment pas un son surround, il ne peut donc pas rivaliser avec les configurations de cinéma maison dédiées de cette manière, mais c’est une bonne solution qui fonctionne bien pour les films, les jeux et Apple Music.

Il existe même une option pour eARC, actuellement en version bêta, qui vous permet d’utiliser vos mini haut-parleurs HomePod comme sortie pour d’autres sources d’entrée connectées à votre téléviseur. J’utilise cette fonctionnalité avec mon LG CX de 48 pouces pour sortir le son de la Nintendo Switch directement sur ma mini paire stéréo HomePod. Même s’il est en version bêta, et parfois un peu floconneux, j’aime l’expérience transparente qu’il offre avec tout l’audio dirigé vers la même sortie, quelle que soit la source. Vous pouvez trouver le paramètre eARC sous Paramètres → Vidéo et audio → Sortie audio → Canal de retour audio (bêta). Vous devrez également activer eARC sur les paramètres de votre téléviseur pour que cela fonctionne.

Ce que j’apprécie le plus dans l’utilisation du HomePod mini comme haut-parleur Apple TV dédié, c’est le fait qu’aucun fil n’est nécessaire en dehors des connexions électriques. Une paire de mini HomePod permet une configuration d’enceintes extrêmement propre qui sonne bien mieux que les enceintes d’origine de votre téléviseur.

Siri

L’un des grands avantages du HomePod mini est qu’il dispose de quatre microphones qui aident à annuler le bruit. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser le mot-clé « Hey Siri » dans un environnement bruyant, ou même loin du haut-parleur.

De temps en temps, Siri me cause toujours de la frustration avec ses réponses incohérentes, ses longs temps d’attente et son incompétence occasionnelle, mais il est indéniable que l’expérience est bien meilleure qu’elle ne l’était lorsque le HomePod est arrivé sur le marché pour la première fois.

L’une des omissions les plus flagrantes du lancement initial de HomePod était le manque de prise en charge de plusieurs minuteries. Bien sûr, Apple a finalement résolu ce problème et a continué à améliorer l’expérience. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais utiliser une fonction Intercom pour communiquer avec d’autres membres du foyer, tandis que les demandes personnelles ont été améliorées pour reconnaître les voix de jusqu’à six membres de la famille.

Voici quelques-unes des améliorations disponibles sur HomePod mini aujourd’hui :

Prise en charge de plusieurs minuteries Interphone pour communiquer avec d’autres membres du foyer Transfert de musique Suggestions d’écoute personnalisées Prise en charge multi-utilisateurs Enceinte par défaut Apple TV

Mises à jour de logiciel

Le HomePod, avec le système Apple S5 sur puce, comprend un logiciel basé sur iOS et peut recevoir des mises à jour logicielles en direct comme tout autre produit de la gamme Apple. Apple a déjà ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités au HomePod mini qui n’étaient pas initialement disponibles lorsque l’appareil a été expédié, et il continuera de le faire au fil du temps.

Confidentialité et sécurité

L’une des plus grandes préoccupations avec un haut-parleur intelligent dit « à l’écoute constante » concerne la confidentialité. Tout d’abord, HomePod mini n’écoute que le mot-clé « Hey Siri » avant d’écouter vos demandes. Vous avez également la possibilité de désactiver complètement le mot-clé et d’activer Siri manuellement via une touche physique.

Lorsque vous demandez à Siri de faire quelque chose, la demande n’est pas associée à une adresse e-mail, un identifiant utilisateur, etc. Au lieu de cela, Apple utilise des identifiants aléatoires pour s’associer à vos demandes. Et certaines demandes, comme la lecture de messages, sont effectuées en tandem avec votre iPhone directement sur l’appareil, ce qui signifie qu’aucune information ne revient à Apple.

Contrôle HomeKit et prise en charge des threads

L’une des plus grandes incitations à ajouter un HomePod à votre vie est le contrôle de son appareil HomeKit. Avec juste votre voix, vous pouvez contrôler tous vos appareils domestiques intelligents compatibles HomeKit, tels que les serrures de porte, les lumières, les thermostats, les téléviseurs, etc.

Mieux encore, comme l’Apple TV ou le HomePod original, le HomePod mini agit comme un hub HomeKit. Un hub HomeKit vous permet de contrôler vos appareils domestiques intelligents en dehors de la maison. J’utilise cette fonctionnalité tout le temps pour vérifier l’état de mes serrures de porte, régler la température et vérifier les caméras pendant mon absence.

Contrairement au HomePod d’origine, le HomePod mini prend en charge le protocole réseau Thread. Thread est régi par le Thread Group, un ensemble de plusieurs sociétés, dont Apple. Le premier produit compatible Thread d’Apple, le HomePod mini, peut communiquer avec d’autres appareils compatibles Thread, tels que les lumières intelligentes, les serrures, les capteurs, etc.

En pratique, la prise en charge de Thread signifie des temps de réponse plus rapides, moins de requêtes ayant échoué et moins de retards lorsque vous demandez à Siri de contrôler les produits de maison intelligente compatibles Thread. C’est essentiellement un moyen de rendre le contrôle des appareils domestiques intelligents plus fiable. J’ai testé les lumières Essentials compatibles Thread de Nanoleaf, et la connexion a été solide et réactive.

Connexion USB-C

La connexion USB-C du HomePod mini offre non seulement aux utilisateurs un moyen de se connecter à l’adaptateur secteur 20 W inclus, mais permet également de connecter le haut-parleur intelligent à un Mac pour restaurer le logiciel. En tant que personne ayant fait l’expérience d’un HomePod en brique sans aucun moyen de récupérer son logiciel, cette connexion USB-C offre une tranquillité d’esprit.

Prochain plan vocal Apple Music

Même si vous n’êtes pas encore abonné à Apple Music, Apple a récemment annoncé un nouveau forfait Apple Music uniquement vocal qui est probablement le plus idéal pour le HomePod mini. Le prochain plan Apple Music Voice de 4,99 $/mois sans publicité est conçu exclusivement pour utiliser les commandes Siri pour lire des chansons, des listes de lecture, des stations de radio, etc. L’inconvénient de ce plan est qu’il n’y a pas d’interface utilisateur visuelle et toutes les chansons, listes de lecture et radio les stations sont demandées à l’aide de Siri, et uniquement de Siri.

Conclusion

Bien que je sois triste qu’Apple ait rejeté le HomePod d’origine, avec sa bien meilleure qualité sonore, je peux comprendre pourquoi un tel produit s’est avéré difficile à vendre avec son prix plus élevé et sa flexibilité globale moindre.

Je garde espoir qu’Apple sortira à nouveau un HomePod haut de gamme qui sonne mieux, peut-être une unité avec un écran. Mais le HomePod mini, avec sa faible barrière à l’entrée sur le prix, sa technologie convaincante et ses nouvelles couleurs amusantes, est indéniablement un produit plus pratique pour la majorité des gens.

Que pensez-vous du HomePod mini ? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

