Pratique avec les nouvelles couleurs mini HomePod d’Apple

Les trois nouvelles couleurs HomePod mini d’Apple ont officiellement été mises en vente aujourd’hui dans les magasins Apple et nous les avons toutes entre les mains. Les nouveaux mini HomePod sont au même prix de 99 $ et sont désormais disponibles à la fois pour la livraison et le ramassage en magasin dans les magasins de détail Apple.

Tout d’abord, l’emballage des nouveaux mini HomePod est exquis. Je ne me souviens pas qu’Apple ait jamais expédié des produits dans des boîtes jaunes, oranges ou bleues. Mais nous y sommes. Chacun des nouveaux mini HomePod est livré dans une boîte assortie. Ils sont absolument magnifiques et les couleurs sont éclatantes. Chaque boîte a une marque de mot « mini » unique avec un effet sonore différent qui lui est appliqué. Le haut de chaque boîte montre également les couleurs qui apparaissent sur le dessus des nouveaux mini HomePod.

Après avoir ouvert les nouveaux mini HomePod, il est devenu immédiatement clair que le jaune est mon préféré. Il a des boutons de volume jaunes assortis sur la plaque supérieure en verre blanc qui sautent vraiment aux yeux. En fait, chacun des nouveaux mini HomePod a des plaques supérieures blanches au lieu de celles assorties.

Mini boîtes HomePod avec des marques de mots uniques

Le HomePod mini a un câble USB-C tressé non amovible depuis son introduction, mais les nouveaux modèles ont des couleurs assorties. Le HomePod mini jaune a un câble tressé jaune subtil. Il ressemble aux câbles tressés jaunes fournis avec l’iMac M1 jaune. Il en va de même pour le HomePod mini orange, qui a un câble orange clair.

Boutons de volume jaunes sur le dessus blanc du nouveau HomePod mini

J’aime particulièrement le HomePod mini orange. Il est vraiment percutant et se démarquera dans à peu près n’importe quel espace dans lequel vous le placerez. Le HomePod mini jaune est également assez lumineux, mais l’orange est très saturé. Le HomePod mini bleu est beaucoup plus foncé mais toujours sensiblement bleu. Si vous voulez une nouvelle couleur qui se démarque vraiment et qui donne une sensation de fraîcheur, procurez-vous les modèles jaune ou orange. Je crains que certaines personnes ne confondent le HomePod mini bleu avec du gris sidéral dans certains éclairages, bien qu’il ait également un dessus blanc.

Le HomePod mini orange

Les nouveaux mini HomePod apparaissent sur votre iPhone ou iPad dans la bonne couleur. Lorsque vous allez configurer l’un des nouveaux mini HomePod pour la première fois, vous verrez la même merveilleuse animation d’appariement, mais avec les modèles colorés.

Sans surprise, les minis HomePod ne fonctionnent pas différemment des modèles blancs ou gris sidéral. Mais leur nouvelle personnalité m’a amené à leur donner des noms amusants. J’ai surnommé mon HomePod mini orange « Fireball » et mon jaune « PAC-MAN ».

Configuration du nouveau HomePod mini

Les nouveaux HomePod minis sont livrés avec le logiciel HomePod 15.0, vous devrez donc les mettre à jour vers la dernière version 15.1 prête à l’emploi. Le logiciel HomePod 15.1 ajoute une nouvelle fonctionnalité majeure à HomePod mini : la possibilité de lire de la musique sans perte depuis Apple Music.

