Pratique avec Steam Deck : voici à quoi s’attendre du PC de jeu portable – et puissant – de Valve

L’un des premiers modèles de pré-production du PC de jeu portable Steam Deck, par Valve Software. (Photo de Thomas Wilde)

Il est encore assez tôt dans le processus de production pour qu’il soit difficile de dire ce qui nous attend pour le Steam Deck. D’après ce que j’ai vu, le nouveau PC de jeu portable de Valve est flexible, étonnamment puissant et abordable. Il a du potentiel.

Si Valve peut faire circuler suffisamment le Deck, il a une chance de changer le visage du jeu sur PC. Encore.

Le Deck, qui a été officiellement annoncé pour la première fois il y a quelques semaines, est un PC de poche qui exécute une nouvelle version de SteamOS basé sur Linux de Valve. Prêt à l’emploi, il comprend des commandes de manette de jeu et deux pavés tactiles, intégrés de chaque côté d’un écran tactile LCD de 7 pouces, mais vous pouvez également le connecter à un moniteur, une souris et/ou un clavier et le traiter comme un ultra-portable tour PC.

Valve m’a invité, ainsi que d’autres, à essayer les premiers modèles de production du Steam Deck jeudi après-midi, lors d’une démonstration d’une heure organisée dans les bureaux de Valve au centre-ville de Bellevue, Wash. On nous a dit directement que les unités que nous utilisions faisaient partie des les premiers modèles de pré-production du modèle 512 Go du Deck, et avait encore quelques bugs que Valve n’avait pas résolus.

La première chose qui m’a frappé à propos du Deck, c’est à quel point il est léger. Je m’attendais inconsciemment à ce que ce soit une brique comme un vieux système portable des années 90, mais le Deck ne pèse que 1,7 livre, la majeure partie de ce poids étant concentrée dans les poignées.

Il est également intuitif à jouer si vous avez passé du temps avec un contrôleur. Le D-pad sur le Deck, le bouton en forme de croix en haut à gauche, est certes dans un endroit étrange, mais le pavé tactile gauche sous la manette est mappé par défaut pour fonctionner comme le D-pad le ferait généralement dans les jeux qui utilisent il. Cela semble toujours étonnamment naturel.

Le pavé tactile droit, en revanche, peut être utilisé comme une version plus fine de la manette droite, et il a fallu un certain temps pour s’y habituer. Je ne pense pas que cela remplacera jamais entièrement la manette pour moi, mais si vous recherchez des actions précises à partir du Steam Deck, vous pouvez, au moins théoriquement, utiliser les trackpads. Je peux imaginer utiliser le bon trackpad pour aligner des plans plus précis dans des jeux d’action, par exemple.

Le haut du Deck comprend un contrôle du volume, une prise casque 3,5 mm, un emplacement USB-C et son évent central. (Photo de Thomas Wilde)

Parmi les jeux que j’ai essayés sur le Deck, j’ai été le plus surpris par Doom Eternal de 2020, qui a fonctionné à 110 FPS sans aucun problème. Le contrôle de 2019 a tout aussi bien fonctionné.

Inversement, cependant, le propre Portal 2 de Valve fonctionnait sans problème, mais présentait d’étranges bugs de texture lorsque je me déplaçais dans le jeu, et Sunset Overdrive publié par Microsoft ne voulait pas du tout charger ses shaders. La fonctionnalité de jeu sur le Deck, du moins à ce stade précoce, est mieux traitée au cas par cas.

Le Deck a également le même problème que le Switch de Nintendo, en ce sens que tous les jeux ne sont pas conçus ou bien adaptés pour un écran de 7 pouces. La mise à l’échelle de l’interface utilisateur peut et va probablement résoudre certains des problèmes, d’autant plus que le Deck continue de mûrir, mais un jeu conçu pour bien paraître sur un écran de 42 pouces ou plus ne va pas bien supporter d’être réduit à un sixième de cette taille.

Avec un jeu comme The Ascent récemment sorti, où les personnages des joueurs sont déjà relativement petits, essayer de le jouer sur l’écran du Deck est comme une peinture de Monet interactive et violente. Vous ne pouvez pas vraiment dire ce qui se passe.

Ce n’est pas la faute de Valve, bien sûr, mais c’est quelque chose que les clients doivent surveiller. Il existe de nombreux jeux Switch auxquels vous ne devriez probablement pas essayer de jouer en mode portable, en raison d’une mauvaise mise à l’échelle de l’interface utilisateur ou des graphismes qui ne s’adaptent pas bien, c’est-à-dire Skyrim, et ce sera tout aussi vrai pour le Deck. Valve dit cependant que la version finale du Deck comportera une loupe intégrée, ce qui devrait atténuer certains de ces problèmes.

Le modèle de 512 Go du Steam Deck, illustré ici avec Hades, comporte également un verre gravé anti-éblouissant sur son écran tactile. (Photo de Thomas Wilde)

L’un de mes autres grands points à retenir de mon temps avec le Deck était sa polyvalence. Valve était sûr de le montrer lors de l’événement, avec une station consacrée au multijoueur via quelques contrôleurs Dual Shock 5 connectés par Bluetooth, et une autre qui montrait comment le Deck fonctionne lorsqu’il est connecté à un clavier et à un moniteur.

Le Deck est doté d’un port USB-C qui peut être utilisé pour brancher des adaptateurs standard, ou vous pouvez utiliser des souris et des claviers sans fil compatibles Bluetooth. Lorsqu’il est connecté à un moniteur, le Deck est conçu pour passer automatiquement en mode bureau, où il exécute un système d’exploitation dérivé d’Arch Linux.

Valve avait installé un Deck avec un moniteur et un clavier sans fil dans son bureau qui exécutait Blender, le lecteur multimédia VLC, Chromium et Visual Studio Code, tout à la fois. Le démarrage d’un jeu en plus de tout cela n’a pas causé d’impact notable sur les performances.

Les membres de l’équipe de Valve n’ont pas manqué de souligner que The Deck est un PC, pas n’importe quel type de console, et peut être utilisé comme tel. Il est également prévu d’être livré en trois modèles, au prix de 399 $, 529 $ et 649 $, et la seule différence sérieuse entre les trois est la taille du disque dur intégré. Leurs spécifications internes sont toutes les mêmes et vous pouvez étendre son stockage interne via un emplacement pour carte SD au bas de l’unité.

C’est quelque chose dont je ne pense pas que nous ayons assez parlé : quiconque achète le Deck obtient potentiellement un PC pré-construit étonnamment puissant pour aussi peu que 399 $. Bien sûr, le Deck exécute principalement des jeux, mais à ce prix, il est compétitif avec les Chromebooks haut de gamme. Le Steam Deck pourrait être énorme pour les publics à faible revenu, à la fois en tant que plate-forme de jeu et en tant que PC abordable.

Sa portabilité ouvre également de nombreuses options à d’autres publics de niche, tels que les organisateurs de tournois. À partir du moment où le Steam Deck a été annoncé, il a été attrayant pour les personnes qui organisent régulièrement des événements, tels que les Evolution Championship Series de ce week-end, comme un moyen facile de transporter une douzaine de configurations de jeu ou plus.

Le seul inconvénient est que le Steam Deck, au moment de la rédaction, n’a pas de mesures antivol intégrées, comme la fente de sécurité Kensington à l’arrière de la Xbox Series X. Sinon, le Deck serait un solide option incontournable pour les tournois de jeux de combat à l’échelle nationale.

Le trackpad gauche du Steam Deck a une sorte de “clickiness” satisfaisant. (Photo de Thomas Wilde)

Le Deck a également beaucoup de potentiel pour les bricoleurs. L’équipe de Valve était sûre de me mentionner que le Deck n’aura aucune mesure de verrouillage installée dessus qui empêchera les utilisateurs d’installer leur propre logiciel dessus, même si cela signifie effacer son système d’exploitation d’origine.

Maintenant que j’ai joué au Steam Deck, je double ce que j’ai déjà dit : le Deck n’est en aucun cas un “Switch killer”, comme beaucoup de gens l’ont dit sur les réseaux sociaux après l’annonce initiale. Cela ressemble à un Switch, mais Valve n’essaie même pas de cibler le public de Nintendo. (Ce qui est dommage, car je parie que Half-Life Kart déplacerait certaines unités.)

Si le Steam Deck est quelque chose, c’est bien la PlayStation Vita de nouvelle génération.

La Vita, le successeur de Sony à sa populaire PlayStation Portable, était une unité de jeu vidéo portable qui a été abandonnée en 2019. Bien que sa bibliothèque de logiciels actuelle ait des fans, la principale raison pour laquelle les gens ont obtenu Vitas était parce qu’ils étaient et sont très faciles à pirater, et très utile une fois que vous le faites.

À ce stade, les utilisateurs ont transformé Vitas en plates-formes de streaming de films, d’émulation de jeux, de liseuses, etc. Le Steam Deck est bon marché, polyvalent et tout sauf conçu pour le même type d’exploration homebrew. C’est assez impressionnant en soi, mais ce qui m’intéresse vraiment, maintenant que je l’ai vu, c’est ce que les fans vont en faire.

Le Steam Deck devrait toujours commencer à être expédié en décembre. Les premiers modèles disponibles devraient aller aux utilisateurs de Steam qui ont réussi à passer une précommande le mois dernier, selon le principe du premier arrivé, premier servi.