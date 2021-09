Pratique avec toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 12

Luke Pollack / Autorité Android

Après des mois d’attente, Samsung a enfin sorti sa version bêta d’Android 12 sous la forme de la version bêta de One UI 4. Cette dernière version du skin Android de Samsung ne connaît pas beaucoup de changements par rapport à One UI 3 de l’année dernière. Néanmoins, la version bêta peut être installée sur certains appareils Galaxy via l’application Samsung Members.

Sans surprise, dans la lignée d’Android 12, One UI 4 se concentre sur la personnalisation pour ses changements importants. Il existe des mises à jour plus complètes de la confidentialité et de l’entretien des appareils, mais pour la plupart, ces modifications sont mineures dans l’ensemble.

Nous avons compilé tous les changements les plus notables dans One UI 4 afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque la version stable arrivera. N’oubliez pas que nous ne couvrirons pas toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 12, car celles-ci ne sont pas spécifiques à One UI. Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre d’Android 12 en particulier, consultez le lien ci-dessous.

Samsung One UI 4 bêta : personnalisation de l’écran d’accueil

Le changement le plus visible apporté à One UI 4 concerne les options de personnalisation de cette année pour l’écran d’accueil et de verrouillage. À partir de l’écran d’accueil, les widgets sont mis à jour avec un nouveau look rafraîchissant qui s’aligne sur la refonte Material You d’Android 12. Les widgets sont plus plats avec une apparence plus ronde, et certains widgets, tels que la double horloge, passeront désormais du mode clair au mode sombre en fonction de l’heure de la journée. Contrairement à Material You, ces widgets n’adapteront pas leur couleur à l’arrière-plan, mais qui sait, cela pourrait être un changement que nous verrons à l’avenir.

Mode lumière Mode sombre

En parlant de mode sombre, Samsung a apporté un changement subtil ici pour une expérience légèrement plus transparente. Les icônes, les fonds d’écran et certains champs de texte sont désormais légèrement estompés en mode sombre. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce changement. En conséquence, j’ai continué à augmenter la luminosité en mode sombre. Je comprends pourquoi Samsung a fait ce changement pour rendre l’expérience un peu plus agréable pour les yeux, mais je préfère toujours l’ancienne méthode d’un mode sombre sur One UI 3.

Réglages de l’écran de verrouillage

Sur l’écran de verrouillage, vous pouvez maintenant définir l’enregistreur vocal comme option pour un accès rapide. De plus, les contrôles multimédias affichent désormais des options pour modifier la sortie multimédia. Ce changement n’est pas seulement dans l’écran de verrouillage, mais s’applique également à la nuance de notification. Une interface utilisateur reçoit quelques mises à jour mineures de l’affichage permanent ; plus précisément, les utilisateurs peuvent désormais le configurer pour qu’il ne s’allume que pour les notifications. De plus, il existe une poignée de petites mises à jour des options de personnalisation de l’AOD qui incluent de nouveaux autocollants animés, ainsi que de nouveaux thèmes sur le Galaxy Store.

Notifications

L’année dernière, Samsung a mis l’accent sur les notifications de One UI 3 ; cependant, cette année, il n’y a pas beaucoup de modifications. Les notifications sont légèrement condensées et l’arrière-plan en mode clair et sombre est moins transparent. Les tuiles Quick Settings semblent presque identiques à One UI 3 mais sont légèrement plus condensées. Le curseur de luminosité est désormais plus grand pour un accès plus facile tout en tenant les appareils à une main. En dehors de cela, il n’y a pas de changements majeurs dans la façon dont les notifications sont gérées, et elles restent fidèles au langage de conception de Samsung au lieu de Material You d’Android 12.

Clavier et menu de partage

Samsung a ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires au clavier, principalement des autocollants supplémentaires et des emojis animés, auxquels il est désormais possible d’accéder rapidement en appuyant simplement sur le clavier. Il existe désormais également une prise en charge d’une plus grande intégration de tiers ; Plus précisément, Grammarly peut maintenant être intégré pour aider avec les fautes d’orthographe. Encore une fois, Samsung pousse vraiment les emojis animés, qui, je l’admets, sont sympas, mais j’aurais aimé voir plus de développement dans d’autres domaines du système d’exploitation.

Le menu de partage obtient enfin une mise à jour qui permet aux utilisateurs de personnaliser l’ordre dans lequel les options de partage apparaissent dans le menu. C’est incroyablement utile et un excellent moyen de nettoyer ce panneau. Je suis heureux de voir que c’est enfin un ajout à One UI.

Modifications de la confidentialité

Conformément à l’accent mis par Android 12 sur la confidentialité, One UI 4 bénéficie désormais d’un tableau de bord de confidentialité amélioré avec la possibilité de voir en un coup d’œil quelles applications ont utilisé quelles autorisations au cours des sept derniers jours.

Il existe une option pour afficher l’accès au presse-papiers, au micro et à la caméra dans toutes les applications, au lieu d’une application par application. De plus, les indicateurs de caméra et de micro apparaîtront désormais dans la barre d’état lorsqu’une application spécifique a accédé à l’un ou à l’un d’entre eux. En cliquant dessus, vous obtiendrez plus d’informations sur le moment et l’application qui les a utilisés.

Enfin, il existe un paramètre supplémentaire pour le nouveau « Core de calcul privé » d’Android 12, qui vous permet d’effacer les données que votre appareil a apprises, de désactiver les réponses intelligentes et de coller des suggestions à partir du clavier.

Caméra

Samsung a apporté quelques modifications mineures à l’application appareil photo, mais dans l’ensemble, elle est visuellement plus propre. Au lieu des icônes d’arborescence indiquant les options de zoom, Samsung les a remplacées par des nombres réels, un changement qui facilitera la détermination de l’objectif que vous utilisez. L’option permettant de maintenir le déclencheur enfoncé pour démarrer l’enregistrement vidéo est toujours présente, mais vous pouvez maintenant maintenir et faire glisser vers le haut pour verrouiller le bouton d’enregistrement. De plus, l’icône de l’optimiseur de scène n’apparaît plus dans chaque scène d’éclairage mais se présente dans les scénarios de faible luminosité ou de paysage. Enfin, les paramètres du mode appareil photo pro ont été légèrement réorganisés pour donner une représentation plus nette, et le quadrillage est activé par défaut.

Fonctionnalités One UI 4.0 : Divers

Encore une fois, cette mise à jour est relativement petite par rapport à la mise à jour globale d’Android 12. Nous avons remarqué quelques autres mises à jour supplémentaires :

One UI 4 obtient de nouvelles animations de charge. Ils ont l’air propre et donnent une sensation moderne par rapport aux animations de One UI 3. Les fenêtres Picture and Picture et multitâches présentent des coins arrondis au lieu de carrés. L’entretien de l’appareil comprend une nouvelle option « Protéger la batterie » qui permet aux utilisateurs de limiter la charge maximale à 85 % dans le but de préserver la durée de vie de la batterie à long terme. Les emoji AR peuvent être définis comme photos de contact. Samsung Good Lock prend désormais en charge les packs d’icônes tiers qui peuvent être téléchargés via le Google Play Store. Vous pouvez désormais ajouter des emojis à vos photos ou vidéos via l’éditeur de photos intégré de Samsung. De plus, il existe désormais une option « Effaceur d’objets » dans la section Laboratoires, qui vous permettra de supprimer des objets ou des personnes dans les images en utilisant quelque chose de similaire au remplissage sensible au contenu d’Adobe Photoshop.

Que pensez-vous de Samsung One UI 4 jusqu’à présent? Faites le nous savoir dans les commentaires.