Pratique : Batterie USB-C HyperJuice 245 W et chargeur GaN [Video]

Hyper vient de lancer deux nouveaux produits pour vous aider à garder votre iPhone, iPad et MacBook chargés. Le chargeur HyperJuice 245W USB-C GaN est idéal pour recharger rapidement plusieurs appareils, même plusieurs MacBook, simultanément. Alors que la batterie USB-C HyperJuice 245W est parfaite pour charger plusieurs appareils en déplacement dans un facteur de forme sans danger pour les compagnies aériennes. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

Ma première impression est que ces deux appareils sont des méthodes impressionnantes pour garder tous vos appareils chargés, que ce soit à la maison ou en déplacement. Tout d’abord, considérons le chargeur GaN USB-C de 245 W, qui dispose de quatre ports de charge de 100 W, vous permettant de charger rapidement jusqu’à quatre ordinateurs portables MacBook Pro 13 pouces en même temps.

Une telle capacité de charge provient d’un appareil qui n’est que légèrement plus grand que l’adaptateur secteur 96 W d’Apple. Et vous pouvez mélanger et assortir toutes sortes d’appareils, MacBook Pros, iPads, iPhones, et charger les quatre appareils à la fois.

Vidéo : Batterie HyperJuice 245W USB-C et chargeur GaN

Mais que faire si vous voyagez ? C’est là que la batterie HyperJuice 245W USB-C prend la relève. Il s’agit de la première batterie de 100 Wh au monde avec une énorme puissance de 245 W. En d’autres termes, vous pouvez charger quatre MacBook Pro 13 pouces ou un mélange d’iPhone, d’iPad et de MacBook, sans avoir besoin d’être connecté à une prise murale.

Pour mettre les choses en perspective, la batterie HyperJuice USB-C permet de recharger un iPhone 13 de 0% à 100% sur 9 fois. Plus important encore, la batterie est sans danger pour les compagnies aériennes, vous pouvez donc la garder sur vous pendant le vol.

En tant que personne qui a utilisé des tonnes de batteries portables au fil des ans, voici quelque chose que j’ai vraiment apprécié : Hyper inclut un affichage du niveau de puissance OLED avec le niveau de puissance exact, de sorte que vous n’êtes jamais obligé d’essayer de déchiffrer des indicateurs de niveau de puissance obtus. Hyper vous donne l’état de la capacité de la batterie en temps réel et des informations sur la consommation d’énergie à portée de main. Vous pouvez également voir la quantité d’énergie, en temps réel, qu’un appareil connecté demande, et vous pouvez voir combien de temps il faudra pour que la batterie HyperJuice se recharge.

De manière pratique, la batterie HyperJuice comprend une charge directe de 100 W, ce qui vous permet de recharger complètement la batterie via l’un des ports USB-C, tout en continuant à charger jusqu’à trois autres appareils simultanément. La batterie peut être complètement rechargée en environ une heure via le chargeur GaN d’Hyper, le chargeur 96 W d’Apple ou le chargeur 140 W qui vient de sortir.

Le chargeur GaN d’Hyper coûte 199 $ et sa batterie est vendue 299 $, mais les premiers contributeurs peuvent profiter d’une remise importante. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le chargeur HyperJuice 245W USB-C GaN pour seulement 99 $ et la batterie HyperJuice 245W USB-C pour seulement 149 $.

FTC : Nous utilisons des liens d'affiliation automatique qui génèrent des revenus.

