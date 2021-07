Pratique : chargeur portable tout-en-un Chargeasap Flash Pro Plus

Le Chargeasap Flash Pro Plus est l’une des solutions de charge portable les plus uniques que j’ai rencontrées depuis un moment. C’est également l’une des meilleures solutions que vous pouvez obtenir pour charger tous vos appareils mobiles Apple lors de vos déplacements. Il existe de nombreuses fonctionnalités uniques que ce chargeur a à offrir.

Chargeur sans fil MagSafe

Ce n’est certainement pas votre chargeur portable typique. Au total, il a une capacité de batterie de 25 000 mAh. Mais le Flash Pro vous permettra de charger tous vos appareils mobiles Apple en même temps, car il comprend plusieurs ports USB et deux solutions de chargement sans fil. Cela vous permettra de recharger sans fil votre iPhone et votre Apple Watch simultanément.

Le bloc de charge principal est de 15 watts au lieu des 5 à 10 watts typiques. Mais il est également compatible avec MagSafe. Pour les utilisateurs d’iPhone 12, vous pourrez sortir ce chargeur en déplacement sans craindre qu’il ne glisse et ne tombe. Et c’est ce qui rend ce chargeur beaucoup plus utile dans les scénarios quotidiens que les alternatives sans MagSafe.

Chargeur Apple Watch

Le Flash Pro Plus comprend également un chargeur Apple Watch. Il est magnétique, tout comme le chargeur OEM, vous ne devriez donc pas avoir à vous soucier que votre montre glisse du chargeur. Les 5 watts du chargeur permettent de recharger la montre assez rapidement. Ceci, combiné au chargeur MagSafe, constitue un excellent duo de charge sans fil.

Ports USB-C et USB-A

Le Flash Pro possède trois ports USB-C et un port USB-A. Le premier port de type C offre une puissance de 100 watts. Ainsi, le Flash Pro plus serait idéal pour charger un MacBook Pro 15 ou 16 pouces. Les deux autres ports de type C ont une puissance de 20 watts et 60 watts. Et puis, pour les appareils prenant en charge la charge rapide 3, vous disposez d’un port USB-A que vous pouvez utiliser pour le chargement.

Écran OLED

L’écran OLED est sans doute l’une des fonctionnalités les plus intéressantes du Flash Pro Plus. Cet affichage vous donne des informations essentielles sur tout ce qui est en charge. Vous avez la température de l’unité, le pourcentage de batterie et la puissance absorbée par les appareils, ainsi que la puissance individuelle, les ampères et la tension absorbés par les ports. C’est facilement l’une des fonctionnalités les plus uniques d’un chargeur portable et l’une de mes fonctionnalités préférées du Flash Pro.

Le point de vue de .

Si vous deviez acheter tous ces chargeurs sous la forme OEM d’Apple, vous dépenseriez près de 300 $. Lorsque vous tenez compte du fait que vous pouvez obtenir tout cela dans une seule unité pour beaucoup moins cher, c’est une évidence. L’écran OLED, le temps de recharge inférieur à 90 minutes et les chargeurs sans fil en font tous une excellente option.

Si vous souhaitez consulter Flash Pro Plus, vous pouvez consulter la page Indiegogo qui a été entièrement soutenue à plus de 1 200 %. Que pensez-vous du Flash Pro Plus ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

