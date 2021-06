Pratique : Comment configurer la nouvelle fonctionnalité de résumé des notifications dans iOS 15

in

iOS 15 propose une poignée de nouvelles fonctionnalités conçues pour faciliter la gestion des notifications. Ceci est mis en évidence par un nouveau système Focus, que nous avons couvert en profondeur la semaine dernière. Une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 15 est le résumé des notifications. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur le fonctionnement et la configuration.

Pratique : résumé des notifications dans iOS 15 et iPadOS 15

Le résumé des notifications est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 15 conçue pour collecter les notifications non urgentes envoyées par les applications iOS et vous les envoyer en un seul lot, le matin, le soir ou à l’heure de votre choix.

Voici comment Apple explique la fonctionnalité :

Recevez un résumé utile de vos notifications envoyées quotidiennement, matin et soir, ou programmées à l’heure de votre choix. Votre résumé est personnalisé et vous aide à rattraper rapidement ce que vous avez manqué tout en vous concentrant.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, et à ce que je pensais initialement, la fonction de résumé des notifications n’est pas activée par défaut, du moins dans iOS 15 bêta 1. Au lieu de cela, vous devez vous diriger vers l’application Paramètres pour l’activer.

Ouvrez l’application Paramètres Choisissez Notifications Appuyez sur Résumé programmé Activer la bascule Résumé programmé



Cette fonctionnalité est disponible sur iOS 15 et iPadOS 15, vous pouvez donc configurer des calendriers de résumé de notification personnalisés sur votre iPhone et votre iPad.

Une fois que vous avez activé la bascule Résumé planifié, vous pouvez entrer dans les détails de la planification des résumés. Vous pouvez recevoir jusqu’à 12 résumés différents par jour, et la recommandation de configuration par défaut est un résumé le soir et un résumé le matin.

Une fois que vous avez déterminé les horaires de vos résumés de notification, vous choisissez les applications dans chaque résumé. Il s’agit d’une simple liste de toutes les applications sur votre appareil, et vous pouvez les basculer une par une pour les inclure dans vos résumés. Lorsque vous placez une application dans le résumé des notifications, vous ne recevrez pas de notifications pour cette application lorsqu’elles seront envoyées. Au lieu de cela, ils seront enregistrés et livrés en une seule fois dans le résumé. Les notifications des personnes, telles que les messages, seront toujours envoyées immédiatement.

Vous n’avez aucun contrôle sur l’ordre dans lequel les notifications apparaissent dans vos résumés. Au lieu de cela, Apple dit qu’il utilisera l’intelligence de l’appareil pour trier les notifications dans le résumé, en plaçant les plus importantes au-dessus des moins importantes.

Une limitation du résumé de notification est que vous ne pouvez pas configurer différentes applications pour différents résumés. Ce serait un domaine où vous feriez mieux d’examiner la fonction Focus pour gérer vos notifications.

iOS 15 et iPadOS 15 mettent clairement l’accent sur l’amélioration des notifications et de la gestion du temps. Cela inclut des modifications telles que Focus, la nouvelle conception des notifications elles-mêmes et le résumé des notifications. Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

