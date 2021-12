Pratique : concentrateur USB-C HyperDrive Duo Pro pour MacBook Pro 2016-2021 [Video]

Si vous êtes un utilisateur du MacBook Pro 2021 à la recherche de plus de ports, le hub HyperDrive Duo Pro USB-C est la solution que vous recherchez. Doté de 7 ports, dont Gigabit Ethernet, microSD et USB-A, ce hub vous permet d’ajouter plus d’E/S à votre MacBook en un clin d’œil.

Non seulement l’Hyper Duo Pro fonctionne avec les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 14 et 16 pouces, mais il est également compatible avec les MacBook à partir de 2016, ainsi qu’avec d’autres appareils tels que les iPad, les PC et les Chromebooks compatibles USB-C. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le Duo Pro à 50 % de réduction. Regardez la vidéo complète pour plus de détails.

L’HyperDrive Duo Pro comprend deux poignées fixées magnétiquement, une pour les nouveaux MacBook Pro 2021 et une conçue pour les anciens MacBook 2016-2020. La poignée magnétique peut même être retirée, révélant des ports USB-C étendus permettant la compatibilité avec les MacBooks stockés dans des étuis de protection.

Un seul Hyper hub peut remplacer plusieurs dongles, car ce hub dispose de 7 ports essentiels. Tout d’abord, il dispose d’un passthrough compatible Thunderbolt 4 / USB4, ce qui signifie que vous pouvez profiter d’une alimentation USB-C de 100 W, vous connecter à des appareils compatibles Thunderbolt 4 et même à des écrans externes jusqu’à 5K à 60 Hz.

De plus, le Duo Pro comprend les éléments suivants :

HDMI avec prise en charge jusqu’à 4K60Hz Gigabit Ethernet USB-A 5 Gbit/s USB-C 5 Gbit/s MicroSD UHS-I Prise audio combinée 3,5 mm

Pratique avec le hub Hyper Duo Pro USB-C pour MacBooks

Pour moi, j’aime particulièrement avoir un accès rapide à l’USB-A, car j’ai encore pas mal d’accessoires qui utilisent ce port. J’apprécie également le port Ethernet gigabit rétractable qui me donne accès à une connexion réseau rapide et stable. Et ne dormez pas sur le slot MicroSD, je l’ai trouvé particulièrement pratique pour décharger rapidement des séquences tournées avec un drone ou une caméra d’action.

Certes, ce hub convient parfaitement au nouveau MacBook Pro, mais le hub Hyper USB-C est également compatible avec n’importe quel iPad USB-C, Chromebook ou PC, car il comprend un adaptateur USB-C flexible, qui lui permet de connectez-vous à encore plus d’appareils.

L’HyperDrive Duo Pro coûtera 99 $, mais les premiers contributeurs peuvent en obtenir un pour 50 % de réduction sur le prix de détail à seulement 49,99 $. Que pensez-vous du nouveau hub de l’Hyper ? Exprimez-vous dans les commentaires avec vos pensées.

