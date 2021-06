Pratique de la dermatologie esthétique à l’heure du COVID – Une prospective positive – Défis et survie

in

Par le Dr Kriti Lohia,

Immergé dans la pandémie actuelle de COVID -19, avec la menace de la troisième vague planant au-dessus de nous, les deux plus grands défis aujourd’hui sont – la PEUR et la PARANOIE.

La peur qui vient de l’inconnu. Peur pour soi, peur pour nos familles, peur d’être infecté par le virus. Cette peur est vraie non seulement pour nous, mais aussi pour nos patients.

La paranoïa, la question ultime du « et si ? » « Et si cette pandémie ne se termine pas ? »

La seule chose qui tue la peur est l’action, et la paranoïa est la croyance.

L’état d’esprit orienté vers l’action favorise toujours une attitude positive.

Nous avons combattu avec succès la peur parmi les médecins et notre personnel en assurant une protection contre le COVID-19 en fournissant des masques N95, des écrans faciaux et des blouses d’ergothérapie dès le premier jour de la réouverture de nos portes. Il n’y a eu aucune exception. En conséquence, ni les patients ni le personnel n’ont été infectés depuis les locaux de la clinique.

Une assurance COVID-19 a été souscrite pour tous les membres du personnel. C’était un moyen d’assurer un soutien émotionnel et financier à tout guerrier susceptible de contracter le virus.

Au lieu de nous concentrer sur la réduction soudaine du nombre total de patients dans nos cliniques, nous nous sommes davantage concentrés sur la rétention des patients. Et si nous n’avions qu’un tiers de nos patients d’origine ? S’ils ont le courage de venir, nous serons là pour eux, écoutez-les, car au milieu de ce confinement l’empathie humaine est devenue précieuse.

En leur offrant un espace sûr et propre, des services tels que des médicaments livrés personnellement chez eux, en gagnant leur confiance grâce à notre dévouement envers eux. Cela nous a aidé à améliorer l’engagement des patients. Nous sommes passés d’être simplement leurs médecins à leurs amis et sympathisants également.

La nation a connu un énorme changement une fois que la téléconsultation a été légitimée, nous avons capitalisé sur la manière qui nous aiderait à atteindre des centaines de patients à la fois.

Combattre la paranoïa était peut-être le plus dur des deux. Avec les nouvelles quotidiennes avec des chiffres croissants, il aurait pu être difficile de garder le moral. La nation luttait, nous luttions. Mais, nous nous sommes toujours considérés comme une grande famille. Un pour tous et tous pour un. Pouvoir se voir, se parler, en personne ou virtuellement via Zoom, devient le meilleur anti-stress. On peut appeler cela de l’ignorance, mais la plupart d’entre nous ont évité les mises à jour quotidiennes.

Au lieu de nous concentrer sur les innombrables et si, nous avons accepté certains faits concrets.

1. Une pandémie n’est pas quelque chose qui se terminera en quelques semaines ou quelques mois. Cela pourrait durer des années. La dernière pandémie a duré plus de 2 ans.

2. Une pandémie ne signifie pas que des problèmes comme l’acné, la chute des cheveux, etc., ont soudainement disparu du jour au lendemain ! Au contraire, nous avons constaté une augmentation exponentielle des problèmes de peau et de cheveux.

3. Toute notre vie en tant que médecins, en tant que professionnels de la santé, nous passons à courir. Courir d’un degré à l’autre, établir nos pratiques, fonder nos familles, mais nous n’avons jamais eu la chance de marcher, de respirer, d’apprécier nos réalisations et de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons en premier lieu.

Alors on a appris à croire. Croire en nous, aux gens qui travaillent autour de nous, à l’organisation, à la sincérité envers nos patients. Le monde autour de nous changeait donc nous avons changé avec lui.

Éduquer et responsabiliser – telle est devenue notre devise.

De la conduite de webinaires en ligne internes pour les médecins, nos thérapeutes, réceptionnistes, etc., à la mise à niveau de notre logiciel, à la standardisation de nos techniques, au renforcement de nos capacités, à nous réinventer en réinvestissant en nous-mêmes. Au cours de la dernière année, depuis le pic de la pandémie, les idées créatives et l’innovation sont devenues la norme. Avec une équipe de 110 membres, les jus créatifs ne cessent de couler. Pourquoi une personne devrait-elle s’inquiéter, alors qu’il y en a 110 autres avec qui partager notre bonheur et notre tristesse ?

Pour avoir une vision positive, il est important de ne pas être affecté par les aléas des revenus et des rendements. Malgré la pandémie lorsque la clinique se portait bien de manière inattendue au cours des mois d’octobre 202 à février 2021, nous n’avons pas dévié de notre nouvelle vision.

À tous les jeunes et nouveaux dermatologues, mon conseil sincère sera d’arrêter de s’inquiéter des et si et des pas. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la seule chose dont le monde a vraiment besoin, dont nous avons tous besoin, qui est de guérir. Guérir nos patients, ce qui nous aide à nous guérir nous-mêmes.

Tout ce qui commence finira par finir. Mais, nous ne pouvons pas rester dans le désespoir en attendant la fin. La pandémie est toujours là, alors ne baissez pas votre garde, apprenez les leçons qu’elle est venue vous enseigner pour aujourd’hui, demain et toujours.

Je voudrais juste terminer avec quelque chose qu’Albert Einstein a dit un jour : ” La plupart des gens manquent une opportunité parce qu’elle est vêtue d’une salopette et ressemble à du travail “. Alors au boulot !

(L'auteur est un dermatologue praticien basé à Pune.

