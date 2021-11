Pratique : DJI Mavic 3 CINE – Premières images et critique [VIDEO]

DJI a sorti la troisième itération de la gamme Mavic – le Mavic 3. J’ai eu la chance de prendre la version Cine haut de gamme (prix élevé !) pour quelques vols. Alors, quoi de neuf cette année – les spécifications !? Regardez notre vidéo pratique pendant que nous prenons le nouveau drone riche en fonctionnalités de DJI pour un tour…

Conception familière, spécifications haut de gamme

DJI a amélioré sa gamme Mavic au fil des ans, ce fut un énorme changement de passer du Phantom au design compact Mavic. Cette fois-ci, le Mavic 3 a légèrement augmenté en taille et dispose d’un certain nombre de fonctionnalités que les équipes de tournage professionnelles devaient auparavant rechercher Inspire ou d’autres options.

Le Mavic 3 possède un capteur CMOS 4/3, une bonne taille, et vous pouvez immédiatement le constater à partir des images produites. Il est fabriqué en partenariat avec Hasselblad et comprend un appareil photo contrôlable de 24 mm, ouverture 2,8-11. En termes de résolution, il peut capturer jusqu’à 5,1K à 50 FPS et 4K à 120 FPS. Les deux peuvent être capturés dans le codec ProRes d’Apple. La capture ProRes n’est disponible que dans la version Cine haut de gamme, mais ces résolutions et fréquences d’images peuvent être capturées en H.264 sur les deux modèles.

Vidéo : Prise en main du DJI Mavic 3 Cine !

Autre exclusivité Cine : le SSD interne de 1 To, en plus de l’habituel slot pour carte SD. Ces fichiers ProRes consomment de l’espace de stockage, et c’est bien d’avoir cette option lorsque vous oubliez les cartes à la maison (cela arrive aux meilleurs d’entre nous !)

Les améliorations de la durée de vie de la batterie sont substantielles, avec un temps de vol maximal désormais de 46 minutes, contre 31 minutes pour le Mavic Pro 2. Lors des tests, cela n’a pas duré aussi longtemps, mais je n’échangeais certainement pas les batteries aussi souvent. Il ne pèse que 899 grammes (le Mavic 3 standard pèse 895 grammes).

Il y a une nouvelle télécommande, similaire aux options précédentes de DJI avec un écran intégré, celle-ci fonctionne sous Android et fournit un flux 1080 60p vraiment solide. Il a une sortie HDMI, une autre fonctionnalité conviviale pour la cinématographie.

Améliorations

Il y a quelques améliorations sur les fonctionnalités que nous attendons de ces types de drones. L’évitement d’obstacles omnidirectionnel a été amélioré, tout comme Active-Track. Ce dernier, ainsi que les modes Slow-Mo, Mastershot et Panorama n’étaient pas disponibles avant le lancement, nous devrons donc tester les affirmations de DJI selon lesquelles ils ont envoyé cette mise à jour du firmware.

Vous pouvez désormais vous élever plus rapidement dans les airs grâce à une amélioration algorithmique de la connexion aux satellites. Je me suis rarement retrouvé à attendre une connexion suffisamment solide pour laisser le point d’accueil se mettre à jour, et lorsque je l’ai fait, cela ne durait que quelques secondes.

Il convient de noter que le capteur plus grand améliore également les images, au cas où vous auriez oublié que cette chose prend des photos et pas seulement des vidéos.

DJI Mavic 3 Cine : le point de vue d’un directeur de la photographie

J’utilise principalement mes caméras au sol, mais j’ai été impliqué dans un certain nombre de productions où il n’était pas nécessaire d’obtenir la qualité hollywoodienne de nos prises de vue par drone. Lorsque ces travaux sont arrivés, nous avons embauché des équipes de deux personnes avec une matrice ou une configuration similaire. Souvent, juste pour obtenir un codec de meilleure qualité comme ProRes.

Lorsque les caméras, par exemple, qui filment une interview sont d’une certaine qualité, il devient très évident de couper à une image de qualité inférieure capturée à partir des drones les plus prosommateurs. Désormais, les petites sociétés de production peuvent se permettre d’embaucher des équipes plus abordables, ou plus probablement d’investir dans cela dans le cadre de leur activité.

Prix

S’il y a un problème avec la qualité de cet article, c’est le prix. Alors que le Mavic 3 commence à 2 199 $ et le Fly More Combo à 2 999 $, le DJI Mavic 3 Cine grimpe jusqu’à 4 999 $, les seules vraies différences étant ProRes et le SSD interne de 1 To. Pour environ 2 800 $, vous pourriez obtenir de nombreuses autres améliorations de production. Il sera difficile de justifier la différence pour de nombreux créateurs, où des options de débit binaire et de fréquence d’images plus élevées ainsi que le plus grand capteur amélioreront suffisamment l’image pour que cet argent supplémentaire puisse rester dans leur poche. Une fois que vous voyez les images ProRes, il est certainement difficile de revenir en arrière.

Cela dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être opter pour le Mavic 3 standard au lieu de la variante Cine. Notre propre Scott Simmie décompose les 10 principales raisons d’acheter le drone DJI Mavic 3 Standard.

Que pensez-vous des dernières mises à jour de drones de DJI ? Restez à l’écoute de DroneDJ pour plus de couverture de DJI Mavic 3 et DJI Mavic 3 Cine.

Vous pouvez acheter le DJI Mavic 3 à partir d’aujourd’hui chez DJI, Amazon, Adorama et d’autres détaillants.

