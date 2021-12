Pratique : donnez vie à vos défis Apple Watch avec les aimants en émail Activity Awards

L’Apple Watch comprend diverses façons de vous motiver à faire de l’exercice, notamment des séquences, des réalisations, des défis et des récompenses. Mais si vous souhaitez transformer vos récompenses numériques Apple Watch en récompenses physiques, Activity Awards est une entreprise qui fait exactement cela. Rendez-vous ci-dessous pour notre pratique.

Activity Awards vend des versions magnétiques physiques de plus de 40 récompenses Apple Watch. Ceux-ci incluent des éléments tels que le design classique Close Your Rings, les défis mensuels, le prix de la plus longue séquence de mouvements et bien plus encore. Activity Awards est incroyablement rapide à déployer les derniers prix, offrant des représentations physiques des récents défis Apple Watch tels que le Jour de la Terre 2021, la Journée du yoga et la Journée internationale de la danse

Les récompenses sont faites d’un bel émail et les aimants présentent un design d’une force impressionnante. Personnellement, j’ai eu l’occasion de consulter les prix d’activité pour le prix Move Streak, l’objectif de mouvement de 365 jours, la semaine parfaite pour toutes les activités, le prix du Nouvel An 2020, le prix Thanksgiving 5K et le prix de la journée des anciens combattants.

L’une des choses les plus impressionnantes pour moi à propos des Activity Awards est à quel point les recréations d’émail des conceptions Apple sont précises. La précision des dessins complexes est pratiquement la perfection. Voici quelques caractéristiques du prix All Activity Perfect Week :

Épingle en émail souple Support magnétique encastré Détails en métal doré Mesure : 1,33″ (34 mm) Épaisseur : 0,25″ (5 mm) Poids 0,70 oz ou 20 grammes



L’un des changements apportés récemment par les Activity Awards est de passer à un design plus durable et plus facile à séparer. La société affirme que la conception précédente était plus mince et plus cassable, donc cette conception mise à jour laisse un petit espace en haut pour faciliter la saisie. C’est agréable de voir l’entreprise continuer à répéter ses conceptions en réponse aux commentaires.

Quelque chose qui sera intéressant à regarder à l’avenir est la réponse d’Apple aux Activity Awards. Les aimants ont évidemment une ressemblance frappante avec les propres conceptions d’Apple pour les récompenses Apple Watch, mais Activity Awards est très clair qu’il s’agit d’une entreprise indépendante qui existe simplement pour célébrer l’écosystème Apple Watch.

Vous pouvez commander des récompenses d’activité sur le site Web de l’entreprise. Il y a plus de quatre modèles différents parmi lesquels choisir – y compris des options « noircies » élégantes – et les prix commencent à 8,99 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :