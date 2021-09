Pratique : iOS 15 apporte une toute nouvelle application météo avec des cartes, des animations et plus encore

L’application Météo attire beaucoup l’attention avec la sortie d’iOS 15 cette année. Elle bénéficie d’un tout nouveau design, de nouvelles notifications en temps réel, et plus encore. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous examinons de plus près la toute nouvelle application Météo dans iOS 15, y compris les cartes, la conception et plus encore.

Pratique : la nouvelle application Météo dans iOS 15

L’interface est l’un des principaux changements dans l’application iOS 15 Weather. Il présente un tout nouveau design qui change en fonction des conditions actuelles dans votre région. Par exemple, s’il pleut dehors ou s’il pleut bientôt, l’application ajustera sa disposition pour afficher les prévisions horaires, les précipitations de l’heure suivante et le radar en haut.

D’un autre côté, s’il ne pleut pas dans votre région, l’application se concentre sur les prévisions à 10 jours et les conditions actuelles en haut, et pousse d’autres éléments tels que le radar vers le bas. Cette conception modulaire est une très belle touche dans l’application Météo d’iOS 15, et elle semble parfaite pour venir également sur l’iPad à un moment donné… mais ce n’est pas le cas cette année.

Il existe également désormais des « milliers de variantes » de la conception de l’arrière-plan et des animations dans l’application Météo. Ces arrière-plans et animations sont conçus pour représenter la position du soleil, les nuages ​​et les précipitations. Voici un GIF en action.

L’accent est également mis sur les cartes météorologiques avec iOS 15. Dans l’application Météo intégrée, vous pouvez désormais afficher des cartes pour les précipitations, la qualité de l’air et la température. Les cartes sont en plein écran et la carte des précipitations prend en charge l’affichage de trois heures de données historiques et une heure de données futures dans la vue horaire, et une semaine de données dans la vue quotidienne.

Un autre changement est la prise en charge des notifications. Semblable à l’application météo Dark Sky, acquise par Apple l’année dernière, l’application Météo peut désormais vous envoyer une notification lorsque la pluie, la neige, la grêle ou le grésil sont sur le point de commencer ou de s’arrêter. Apple indique que cette fonctionnalité est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

L’application Météo dans iOS 15 est une refonte vraiment remarquable, en particulier du point de vue de la conception. L’ajout de cartes et de notifications contribue également à en faire un véritable concurrent des applications météo tierces sur l’App Store.

Que pensez-vous de la nouvelle application Météo dans iOS 15 ? Y a-t-il des fonctionnalités qui, selon vous, manquent encore ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

