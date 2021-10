Pratique: le nouveau MacBook Pro 14 pouces est un retour en forme époustouflant

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont officiellement arrivés. J’ai rendu visite à mon Apple Store local ce matin pour acheter un modèle de 14 pouces, ainsi que quelques chiffons à polir Apple (ne me demandez pas pourquoi). Rendez-vous ci-dessous pour quelques premières impressions rapides après le déballage du dernier et du meilleur MacBook Pro d’Apple, qui est un retour à la forme à bien des égards.

Ma configuration

Bien que j’aie utilisé (et grandement apprécié) le facteur de forme MacBook Pro 16 pouces sorti en 2019, j’ai réduit cette année la taille du nouveau modèle 14 pouces en argent. Le facteur de forme du MacBook Pro 16 pouces peut devenir encombrant assez rapidement, alors cette année, j’ai opté pour le 14 pouces, qui devrait être beaucoup plus maniable pour des choses comme les voyages.

Voici les caractéristiques de la machine que j’ai achetée :

Processeur 10 cœurs M1 Pro GPU 16 cœurs Mémoire unifiée 16 Go Stockage SSD 1 To

Si c’était à refaire, j’aurais probablement opté pour 32 Go de RAM plutôt que pour 1 To de stockage SSD (ce qui est un peu excessif pour mes besoins). Néanmoins, c’est la configuration que j’ai pu obtenir pour le premier jour de prise en charge, et j’en suis assez content.

Quelle encoche ?

Je ne croyais pas aux rumeurs d’encoche, alors j’ai été étonné quand elles se sont avérées vraies et légèrement déçue à l’idée d’avoir une encoche sans l’avantage supplémentaire de Face ID. Après quelques heures avec le nouveau MacBook Pro 14 pouces, je souhaite toujours qu’Apple apporte Face ID au Mac, mais je ne suis pas du tout gêné par l’encoche.

L’encoche sur le nouveau MacBook Pro existe presque entièrement à l’intérieur de la barre de menus macOS qui est un incontournable depuis des années. La façon dont cela fonctionne est que vous avez un affichage 16:10 sous l’encoche et la zone de la barre de menu. Donc, une façon de voir les choses est que la barre de menu et la zone d’encoche sont un pur écran bonus.

Les ports (et MagSafe) sont de retour

Le nouveau MacBook Pro dispose de trois ports Thunderbolt, d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de MagSafe pour le chargement. Ça ressemble beaucoup à 2015, non?

Je n’utiliserai presque certainement jamais la fente pour carte SD sur le côté de mon nouveau MacBook Pro. Je peux utiliser le port HDMI de temps en temps, par exemple pour me connecter à un téléviseur dans une chambre d’hôtel. Mais MagSafe ? Je suis ravi de retrouver MagSafe sur Mac. De plus, je suis très heureux d’avoir la polyvalence supplémentaire de pouvoir charger avec MagSafe ou un port USB-C.

Juste une remarque si vous avez du mal à choisir entre l’argent et le gris sidéral : le connecteur MagSafe n’est pas de couleur assortie à votre machine. Au lieu de cela, vous obtiendrez un connecteur MagSafe argenté, que vous choisissiez la couleur argent ou gris sidéral du MacBook Pro. Avoir un connecteur MagSafe de couleur assortie était suffisant pour me pousser à acheter un MacBook Pro argenté.

Affichage

L’affichage sur les nouveaux MacBooks est tout simplement époustouflant. La combinaison de l’affichage à plus haute résolution, du rétroéclairage mini-LED et du taux de rafraîchissement ProMotion constitue le plus grand saut d’une année sur l’autre dans la qualité d’affichage du MacBook Pro dont je me souvienne.

L’une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour le modèle 14 pouces au lieu du 16 pouces est cet écran à plus haute résolution. Le MacBook Pro 14 pouces a une résolution de 3 024 x 1 964 pixels. Cela fait 254 pixels par pouce, ce qui signifie que le nouveau MacBook Pro est livré par défaut avec une résolution native 2x Retina.

Avec la plupart de mes précédents modèles de MacBook Pro, j’ai opté pour l’option de résolution d’affichage « Plus d’espace » dans les Préférences Système. Avec le MacBook Pro 14 pouces, je m’en tiendrai à la valeur par défaut. C’est tellement bon. L’écran de 14 pouces ressemble vraiment au « sweet spot » entre 13 pouces et 16 pouces, en particulier dans ce facteur de forme compact et bord à bord.

La combinaison de l’écran ProMotion et du processeur M1 Pro signifie que les performances du MacBook Pro sont fluides de toutes les manières imaginables. L’affichage ProMotion signifie que les animations, le défilement des pages Web et plus encore sont incroyablement fluides, tout comme sur l’iPad Pro et l’iPhone 13 Pro. Une chose à noter, cependant, est qu’il reste encore du travail à faire du côté logiciel, car Apple et les développeurs tiers continuent tous deux de mettre à jour leurs applications pour tirer parti de la technologie de taux de rafraîchissement plus élevé.

Le nouveau format d’image mettra également un certain temps à être pris en charge par les applications tierces.

Concevoir

Enfin, en termes de design, les nouveaux modèles de MacBook Pro font quelque chose qu’Apple n’a pas fait depuis des années : ils privilégient la fonction à la forme. Cela ne veut pas dire que les nouvelles machines ne sont pas impressionnantes du point de vue de la conception, mais plutôt elles font un bien meilleur travail pour trouver l’équilibre entre le design et la fonctionnalité.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces a la même épaisseur que le MacBook Pro 13 pouces M1 sorti l’année dernière, mais il a certainement l’air plus épais. Cela est dû à la conception plus plate sur les bords, un changement qui, selon Apple, lui permet de s’adapter davantage à l’intérieur. Il est également sensiblement plus lourd, à 3,5 livres (1,6 kg) contre 3,0 livres (1,4 kg).

Autres informations sur la conception :

La marque « MacBook Pro » a disparu sous l’écran, mais elle est maintenant gravée en bas Le logo Apple à l’arrière est beaucoup plus grand qu’avant (mais il ne s’allume toujours pas) Les pieds sont plus grands mais pas nécessairement dans un mauvais chemin Les évents du ventilateur sont placés de manière intéressante le long des bords inférieurs Le câble MagSafe tressé est très agréable

Conclure

C’est tout pour le moment. J’aurai plus de réflexions sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces au cours des prochains jours et semaines, mais je devais juste obtenir ces premières impressions de mon système. Vous avez des questions pour moi ? Faites-le moi savoir dans les commentaires!

