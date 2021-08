Pratique: le nouveau skin iPhone 12 en cuir Horween de Nomad et le protecteur d’écran en verre trempé

in

Nomad est sorti avec deux nouveaux accessoires pour la gamme iPhone 12 et avant le lancement d’aujourd’hui, nous avons pu tester à la fois la peau de cuir Horween fine et souple ainsi que le protecteur d’écran en verre trempé découpé avec précision. Lisez le long pour regarder de plus près.

Allant au-delà des coques et de vos skins ordinaires, les skins Horween Leather Skins pour iPhone 12 de Nomad offrent un aspect et une sensation de qualité supérieure sans ajouter de volume à seulement 0,6 mm d’épaisseur.

Nos peaux en cuir Horween sont conçues pour les minimalistes qui préfèrent garder leur iPhone nu, mais qui souhaitent tout de même ajouter un peu de style classique. D’une épaisseur totale de 0,6 mm, les peaux en cuir sont découpées avec précision pour s’adapter à tous les modèles d’iPhone 12 et sont couplées à une fine couche d’adhésif 3M sans résidus pour maintenir la peau en place.

Pendant ce temps, les nouveaux protecteurs d’écran en verre trempé japonais pour la gamme iPhone 12 offrent un ajustement tout aussi précis avec un toucher aussi agréable que le verre d’Apple.

Pour les skins en cuir Nomad iPhone 12, ils sont disponibles en noir ou marron, fonctionnent avec MagSafe et sont simples à installer. En fait, nous avons trouvé qu’ils sont si fins qu’ils fonctionnent même à l’intérieur d’un étui, il est donc facile de basculer entre l’utilisation uniquement de la peau ou l’ajout de plus de protection lorsque vous en avez besoin sans avoir à retirer la peau.

Une autre chose que nous aimons vraiment à propos de ces peaux, elles sont super douces et souples dès la sortie de la boîte. Ils gagneront sans aucun doute une belle patine avec le temps, mais ils ont fière allure dès le premier jour.

Une chose importante à garder à l’esprit, vous n’avez vraiment qu’une seule chance de l’installer avec le dos adhésif 3M, alors prenez votre temps. C’est un processus facile, vous ne voulez tout simplement pas le précipiter. Consultez le tutoriel de Nomad sur la façon d’obtenir une installation parfaite.

Les peaux de cuir Nomad sont maintenant disponibles dans les deux couleurs, au prix de 29,95 $.

Quant aux protecteurs d’écran japonais en verre trempé pour iPhone 12, ils offrent une résistance aux chocs et aux rayures. Nous les avons trouvés faciles à installer et ont une sensation de très haute qualité, tout comme l’écran en verre de votre iPhone.

Verre trempé de fabrication japonaise Ajustement précis et protection bord à bord Sensibilité tactile parfaite Le revêtement oléophobe réduit les taches Comprend des outils de nettoyage et d’alignement d’écran 24,95 $

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :