Pratique: le nouvel économiseur d’écran “ Hello ” d’Apple pour les Mac M1 exécutant macOS 11.3 [Video]

Les nouveaux iMac M1 seront livrés avec un nouvel économiseur d’écran dans macOS 11.3 RC intitulé Hello, un hommage pas si subtil au Macintosh d’origine et à l’iMac d’origine. Le nouvel économiseur d’écran Hello est disponible dans macOS 11.3 RC et peut fonctionner sur n’importe quel Mac M1 avec un peu de raffinement. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

Pour utiliser le nouvel économiseur d’écran Hello, vous devez d’abord exécuter macOS 11.3 RC. À partir de là, il suffit de visiter l’emplacement suivant dans le Finder: / Système / Bibliothèque / Économiseurs d’écran / et de copier l’économiseur Hello.screen sur votre bureau.

Renommez Hello.saver en Hellocopy.saver, puis double-cliquez dessus pour l’installer. Vous serez invité à vérifier l’installation à l’aide de votre mot de passe administrateur. Une fois vérifié, l’économiseur d’écran sera installé et disponible dans Préférences Système → Bureau et économiseur d’écran → Économiseur d’écran.

Gardez à l’esprit que l’économiseur d’écran Hello nécessite macOS 11.3, donc si vous essayez de l’installer sur une version antérieure de macOS, vous rencontrerez une erreur vous indiquant que la version 11.3 est requise. Regardez notre vidéo ci-dessous si vous avez besoin de conseils supplémentaires.

Vidéo: nouvel économiseur d’écran Hello pour macOS 11.3

Sélectionnez l’économiseur d’écran Hello et cliquez sur aperçu pour en voir un aperçu en action. Ce qui est vraiment cool, c’est que l’économiseur d’écran propose plusieurs options configurables pour ajuster l’apparence.

Bonjour les options d’économiseur d’écran

L’économiseur d’écran Hello comprend trois options différentes: Thème, Langues et Apparence du système de correspondance. Décrivons brièvement ce que chaque option permet.

Thèmes

Hello propose trois thèmes distincts: les tons doux, le spectre et le minimum. Le thème Spectrum par défaut est celui qui fournit le pop le plus visuel, car il se compose de texte blanc sur un arrière-plan de couleurs vives. Les couleurs se composent de couleurs similaires que vous verrez sur le nouvel iMac, notamment l’orange, le bleu, le jaune et le rose. Le texte «bonjour» sur le thème Spectrum est toujours blanc, offrant un joli contraste entre la couleur d’arrière-plan et le texte de premier plan.

Le thème suivant est les tons doux. Comme son nom l’indique, Soft Tones est un thème plus doux, plus pastel, qui présente un texte coloré pour moins de contraste.

Enfin, il y a le thème Minimal, une prise résolument monochromatique qui, j’imagine, sera aussi belle sur l’iMac M1 argent que sur le MacBook Pro gris sidéral. Si vous recherchez une variété supplémentaire, Apple inclut également une sélection «Tous» qui affiche de manière aléatoire des sélections de tous les types de thèmes.

Afficher «bonjour» dans toutes les langues

Par défaut, le message d’accueil s’affiche dans différentes langues, telles que le japonais, le croate et l’espagnol, mais les utilisateurs ont la possibilité de décocher l’option Afficher «bonjour» dans toutes les langues afin que l’économiseur d’écran ne s’affiche qu’en anglais.

Apparence du système de correspondance

Si vous souhaitez que l’économiseur d’écran Hello corresponde à l’apparence du système en termes de mode clair ou sombre, laissez simplement l’option d’apparence du système de correspondance activée. Cela entraînera l’affichage de versions plus sombres de l’économiseur d’écran lorsque le mode sombre est activé sur votre Mac.

La prise de .

«Hello» est un excellent ajout aux Mac M1, et complétera particulièrement bien l’iMac redessiné, avec sa variété de couleurs. Si vous possédez un Mac M1 sur le dernier 11.3 RC, je vous recommande de le prendre pour un essai routier.

