Le directeur de l’Institute of Commonwealth Studies, le professeur Philip Murphy, a parlé à Express.co.uk de l’avenir du Commonwealth et de la façon dont le prince Charles s’installera dans le rôle principal. Le professeur Murphy a expliqué que l’implication de la famille royale dans le Commonwealth – et comment les monarques deviennent le chef de l’organisation – est “pratique” car il existe de grands points d’interrogation sur la façon dont le groupe alternerait le leadership parmi les 54 membres. L’expert royal a admis qu’il avait eu de la chance pour la famille royale de prendre le leadership de cette manière, car sinon, les nations avec des gouvernements douteux pourraient abuser de la position et du pouvoir qu’elles ont sur les autres membres.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé au professeur Murphy s’il y aurait des alternatives à la famille royale qui ne dirige pas le Commonwealth si jamais elles étaient abolies.

Il a expliqué: “L’une des raisons pour lesquelles le Commonwealth a décidé que Charles devrait être le prochain chef du Commonwealth est qu’il n’y a jamais eu de voie claire avec quoi faire si le chef n’était pas le monarque britannique.

« Ainsi, divers plans ont été discutés au fil des ans concernant une direction tournante.

“Mais alors, avec 54 membres du Commonwealth, même si une nation avait la tête pendant quelques années, certains devraient attendre 100 ans pour y arriver.

“Et qu’en est-il de certains des membres les moins savoureux du Commonwealth qui deviennent le chef du Commonwealth.

“Donc, si vous allez avoir un chef du Commonwealth, il restera probablement le monarque britannique.

“Mais vous pourriez vous débarrasser complètement de cette position et vraiment confier la direction et la direction de l’organisation au Secrétaire général.

“Qui est élu tous les quatre ans et ce serait une autre option.”

Le professeur Murphy a également déclaré à Express.co.uk que le Commonwealth avait “une immense admiration” pour la reine et qu’il était peu probable qu’il soit influencé par les allégations portées contre la famille royale par le prince Harry.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont assis avec Oprah Winfrey pour discuter de leur séjour dans la famille royale où ils ont expliqué leurs problèmes de santé mentale ainsi que des allégations de racisme sur le teint du bébé Archie.

Le duc de Sussex a également déclaré à Oprah qu’il avait été coupé financièrement au premier trimestre 2020, mais de récents rapports sur les finances royales remettent en question la légitimité de ces affirmations car elles montrent que de l’argent est donné à Harry jusqu’à l’été 2020.

A NE PAS MANQUER

Par la suite, le prince Harry est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré que le prince Charles avait transmis son “traumatisme” à ses enfants en raison de l’éducation qu’il avait eue sous la reine et le prince Philip.

Le professeur Murphy a déclaré à Express.co.uk : « Je pense qu’il est peu probable que [those claims] aura causé des dommages à long terme et je pense que cela s’est joué beaucoup plus fortement aux États-Unis et en particulier sur les problèmes de race.

«Et je pense que vous devez comprendre qu’il y a une énorme quantité d’affection pour la reine personnellement à travers le Commonwealth.

«Il y a un sentiment très justifié que la façon dont la reine s’est comportée dans le contexte du Commonwealth, elle a vraiment évité les accusations de racisme personnellement.