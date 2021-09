Pratique : les impressions irréductibles d’une Apple Watch sur la nouvelle collaboration de Samsung et de Google

Une Apple Watch est à mon poignet presque tous les jours depuis que j’ai sorti la première génération de sa boîte le jour du lancement en avril 2015. Elle est rapidement devenue un gadget indispensable, et je me sens nue chaque fois qu’elle est sur son chargeur. watchOS a subi une tonne de changements au cours des premières versions, notamment avec watchOS 3. Depuis lors, il a reçu un certain nombre de nouvelles applications et fonctionnalités, mais l’interface utilisateur elle-même n’a pas tout à fait été perfectionnée. J’ai toujours attribué cela à l’absence d’un véritable concurrent. Personne n’a été en mesure de montrer une meilleure façon de faire les choses sur une montre connectée. Aujourd’hui, près de sept ans après la naissance de l’Apple Watch, Google et Samsung se sont associés pour créer la première véritable plate-forme compétitive. Voici ce que j’en pense.

Plus tôt cette année, Google a annoncé qu’il s’associait à Samsung pour créer un nouveau système d’exploitation pour les montres. Ce nouveau système d’exploitation, Wear OS 3.0, vient d’être lancé sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic de Samsung. Samsung a essayé beaucoup de choses différentes avec ses montres au fil des ans, mais ils ne l’ont jamais craqué. Ceci est en grande partie dû à leur système d’exploitation propriétaire, Tizen. Wear OS 3.0 est une combinaison presque parfaite de Wear OS et de Tizen. C’est le meilleur des deux mondes dans un seul et même emballage élégant.

Matériel

La montre elle-même m’intéresse moins que le logiciel. Mais Samsung a fait un travail formidable en créant quelque chose qui semble substantiel et haut de gamme. J’ai une Galaxy Watch 4 Classic argentée de 42 mm associée à un Pixel 3a. Il pèse juste ce qu’il faut, a une excellente lunette cliquable qui tourne autour de l’écran, des boutons métalliques solides et comprend même des trous d’épingle de montre standard, donc à peu près n’importe quel bracelet de montre de 20 mm conviendra à cette chose.

L’affichage est magnifique. Il est lumineux et coloré à la manière typique de Samsung. Il se trouve également qu’il est légèrement en retrait, de sorte que l’écran est moins susceptible de se rayer lorsque vous vous cognez le bras contre un mur ou une balustrade. La seule chose que je n’aime pas dans le matériel, c’est le bracelet de montre qui sort de la boîte. Il est fragile et ressemble à du silicone pressé bon marché. Il ne tient pas une bougie au bracelet Apple Sport ou même aux bracelets en silicone de Fitbit. Le chargeur fourni avec la Galaxy Watch 4 ressemble beaucoup à celui d’Apple, mais il est noir au lieu de blanc. Comme l’Apple Watch, la Galaxy Watch 4 ne se charge pas sur les tapis Qi, vous devrez donc utiliser les chargeurs de Samsung. En fin de compte, la Galaxy Watch 4 Classic est vraiment bien conçue. Les porteurs de montres traditionnelles l’adoreront, mais vous voudrez probablement échanger le bracelet contre quelque chose de beaucoup plus joli.

Logiciel

Écran d’accueil, Gboard et multitâche

Le logiciel est l’endroit où les choses deviennent intéressantes. La version de Wear OS 3.0 qui s’exécute sur la Galaxy Watch 4 n’est pas nécessairement Android « stock ». Il y a un tas de réglages de conception One UI à travers le système, mais vous pouvez toujours trouver des choses évidemment conçues par Google. Cette montre est à mon avis à son meilleur lorsque vous mélangez la conception du système d’exploitation de Samsung avec les applications de Google. Alors que Wear OS 3.0 est loin d’être parfait, il est enfin dans un endroit où il se compare à l’Apple Watch. C’est sans aucun doute “l’Apple Watch pour les utilisateurs d’Android”. Le partenariat de Google et Samsung montre un engagement renouvelé envers la plate-forme, donc je m’attends à ce qu’elle voie des mises à jour continues. Sur le plan fonctionnel, watchOS ne peut pas apprendre grand-chose de Wear OS 3.0. Ils ont maintenant la plupart des mêmes applications et les fonctionnalités sont presque au même niveau. Mais watchOS pourrait apprendre de la conception de l’interface. Samsung et Google ont fait un travail formidable en créant une interface fluide, facile à utiliser et bien organisée.

Carrelage

La chose la plus évidente qu’Apple pourrait retirer de Wear OS 3.0, ce sont les tuiles. J’ai écrit la semaine dernière qu’Apple devrait ramener des regards sur watchOS sous forme de widgets. Les tuiles sur Wear OS 3.0 sont presque exactement la même chose. Vous pouvez balayer le cadran de votre montre de droite à gauche pour voir de petites informations ou des outils auxquels vous pouvez accéder à la volée. Ils ressemblent beaucoup aux anciens regards d’Apple, mais ils chargent les données rapidement et se sentent très vifs.

Tuile de lecture, tuile de calendrier et tuile de minuterie

Écran d’accueil

L’écran d’accueil de la Galaxy Watch 4 est bien meilleur que celui de watchOS. C’est une autre chose que j’ai écrite la semaine dernière. Apple a laissé sécher l’écran d’accueil original de watchOS. Il n’a pas du tout changé depuis son introduction. Les cibles tactiles sont encore minuscules, il n’y a pas de véritable organisation et cela nécessite de la mémoire musculaire pour trouver des applications. Apple a au moins ajouté une vue de liste avec watchOS 4, mais elle n’est pas personnalisable et a l’air plutôt moche. Dans Wear OS 3.0 sur la Galaxy Watch, il existe une simple grille d’icônes à défilement vertical. Ils sont positionnés dans une grille en nid d’abeille comme l’Apple Watch, mais ils sont nettement plus grands et tous de la même taille. Vous pouvez facilement récupérer et déplacer des icônes pour personnaliser également la mise en page.

Écran d’accueil

Saisie de texte

La saisie de texte sur watchOS n’était à l’origine possible que par dictée et réponses rapides. Avec watchOS 3, Apple a ajouté le gribouillage. Scribble s’est avéré extrêmement utile lorsque vous ne pouvez pas dicter un message, mais il peut être fastidieux de taper une longue phrase en dessinant des lettres individuelles sur un petit écran. Wear OS 3.0 offre plusieurs autres options. Le clavier de Samsung prêt à l’emploi a une disposition de style T9. Mais vous pouvez télécharger le Gboard de Google sur le Play Store pour obtenir un clavier QWERTY complet. Il offre une saisie par balayage afin que vous puissiez glisser rapidement sur le clavier pour taper des mots plutôt que des lettres individuelles. C’est incroyablement efficace, et sans surprise, l’algorithme de Google pour prédire les mots fonctionne très bien. Gardez à l’esprit que c’est sur un petit écran circulaire, donc sur une grande montre de forme rectangulaire comme celle d’Apple, ce serait encore plus utile.

Recherche dans Google Play, Gboard sur Google Play et Gboard en action

Applications tierces

Les offres d’applications tierces sont presque aussi rares que sur watchOS. Bien que vous puissiez toujours trouver des applications de grands noms comme Shazam, Spotify, Citymapper, Nike Run Club, Todoist et Strava, il n’existe tout simplement pas de catalogue qui se rapproche des applications pour téléphones Android. Auparavant, cependant, les développeurs devaient créer des applications pour Wear OS 2.0 et Tizen. Il existe maintenant une plate-forme unifiée, qui, espérons-le, engendrera de nombreuses nouvelles expériences portables. Wear OS n’avait pas la base d’utilisateurs pour justifier les ressources nécessaires pour développer une application entièrement nouvelle. Tizen n’offrait pas les meilleurs outils pour développer réellement des applications. Maintenant, l’un des plus grands fabricants Android est associé au développeur du système d’exploitation.

Spotify, Calm et une application Pokédex

Regarder les visages

De loin, la meilleure chose à propos de Wear OS est les cadrans de montre personnalisés. Apple a cette obsession de contrôler l’apparence de nos cadrans. Ne vous y trompez pas, ce n’est pas parce que vous avez remplacé certaines complications que vous avez vraiment créé un visage personnalisé. Vous venez de peaufiner les visages d’Apple aux endroits qu’ils ont sanctionnés. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de mal avec les cadrans d’Apple. En fait, j’aime la grande majorité d’entre eux. Mais malgré l’ajout de nouveaux chaque année, j’en ai toujours envie de nouveaux. Si Apple veut garder la montre verrouillée sur leurs visages propriétaires, ils devraient en ajouter de nouveaux plus souvent, pas seulement avec des mises à jour logicielles majeures.

Les montres sont pour le moment le gadget le plus personnel que vous puissiez emporter avec vous, et le cadran de la montre est un véritable bien immobilier. Alors que Google permet aux développeurs de se déchaîner avec Wear OS, Apple pourrait facilement proposer un programme organisé qui permet aux concepteurs de créer de beaux cadrans de montre innovants. Malgré les exigences évidentes qui découleraient de l’incursion improbable d’Apple dans les cadrans de montres tierces, le grand nombre de conceptions aléatoires sur Wear OS est assez impressionnant. Bien sûr, il y en a plein d’horribles. Mais beaucoup d’entre eux sont magnifiques et certains sont tout simplement amusants.

J’ai principalement utilisé une application disponible sur Wear OS appelée Facer. Il est également disponible pour l’Apple Watch, mais c’est beaucoup plus limité. Il ne propose que des complications et des photos personnalisées sur watchOS, alors que sur Wear OS, il propose des visages personnalisés complets. J’ai pu trouver de superbes cadrans de montre réalistes qui brillent sur l’écran de la Galaxy Watch, comme ceux ci-dessus. J’ai également pu trouver des visages vraiment amusants qui montrent certains de mes personnages préférés des jeux Nintendo. Il y a même une prime de cadrans de montre Stargate. Celui que j’ai utilisé a en fait une roue de symboles en mouvement !

J’aimerais qu’Apple laisse les concepteurs créer des visages analogiques et numériques pour la montre. Je suis tout à fait d’accord pour qu’ils organisent la collection à leur goût. Ils pourraient même faire équipe avec des horlogers et des marques plus traditionnels pour apporter des designs emblématiques à l’Apple Watch comme ils le font avec Hermes. C’est une source évidente de revenus que l’entreprise choisit d’ignorer. Il y a des dizaines de millions d’utilisateurs d’Apple Watch dans le monde entier, et je suis certain qu’il y en a beaucoup qui déposeraient quelques dollars sur des visages numériques Mondaine ou des visages Nintendo sous licence officielle. L’infrastructure est déjà en place, aussi. La montre a un App Store, il existe un format de fichier pour les visages, et les visages sont même partageables maintenant.

Manque mon Apple Watch

Je ne peux pas porter ce truc et ne pas rater mon Apple Watch. Comme je l’ai dit au début, je me sens nue sans elle. Je me suis tellement habitué à sa fonctionnalité et je l’aime vraiment en tant qu’objet magnifiquement conçu. watchOS est sans aucun doute meilleur que Wear OS. C’est plus fluide, cela fonctionne plus étroitement avec votre téléphone et, franchement, c’est plus réfléchi. Mais cela ne veut pas dire que c’est parfait, et c’est précisément pourquoi je voulais jeter un œil à la dernière version de Wear OS. Chaque produit peut apprendre quelque chose d’un autre, peu importe qui le fabrique. watchOS 7 et watchOS 8 semblent tous deux évolutifs et non révolutionnaires. En espérant qu’Apple soit plus audacieux l’année prochaine avec watchOS 9.

Les montres connectées doivent être carrées

Je suis aussi reparti avec un avis surprenant. J’adore les montres rondes traditionnelles. J’aime aussi la forme rectangulaire distinctive de l’Apple Watch. Après avoir utilisé une montre connectée ronde et travaillé dans ses contraintes, je crois fermement qu’une montre connectée doit être carrée ou rectangulaire. Une montre connectée doit être fidèle à elle-même. C’est un ordinateur de poignet. Les ordinateurs sont meilleurs lorsqu’ils maximisent l’espace de l’écran. Bien qu’il soit certainement difficile de faire une smartwatch carrée qui ne ressemble pas à une arnaque Apple Watch de nos jours.

Qu’y a-t-il à l’horizon ?

Alors que Samsung fabrique certainement les montres les plus populaires pour les téléphones Android, il existe tout un monde de nouvelles montres provenant d’autres fabricants. Ils utiliseront probablement Wear OS 3.0 « stock » et nous n’avons pas encore vu à quoi ressemblera une version finale de celui-ci. Suivra-t-il One UI ? Ou ressemblera-t-il davantage à Wear OS 2 ? C’est la plus grande question que j’ai. Je préfère de loin l’interface utilisateur standard d’Android sur le Pixel par rapport à One UI sur les téléphones Samsung. Je soupçonne que je ressentirai la même chose lorsque nous verrons le stock Wear OS 3.0. Je parierais qu’il ressemblera à quelque chose comme Android 12 avec des formes abstraites et un accent sur la couleur.

Nous, les porteurs d’Apple Watch, attendons avec impatience la prochaine génération de montres, qui devrait s’appeler Série 7. On dit qu’elle a une refonte plate pour ressembler davantage à un iPhone 12 ou à un iPad Pro. Les nouvelles montres devraient également avoir des écrans plus grands avec de nouveaux visages. Ces montres seront livrées avec watchOS 8, qu’Apple a dévoilé en juin. Il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure de la plate-forme, mais de plusieurs modifications bienvenues. Il comprend de nouvelles applications telles que Find My devices, des améliorations apportées aux applications existantes telles que Photos et, pour le moment, un nouveau cadran de montre Portrait. J’ai bon espoir qu’il y ait beaucoup de nouveaux visages que nous ne connaissons pas, un peu comme la collection surprise de l’année dernière avec l’annonce de la série 6.

Conclusion

Samsung et Google ont construit une excellente montre. C’est loin d’être parfait, mais c’est l’expérience la plus proche que vous puissiez obtenir avec une Apple Watch avec un téléphone Android. Il a un beau design, un bon logiciel et est susceptible de recevoir des mises à jour continues dans un avenir prévisible. C’est la première smartwatch dont je peux dire avec confiance qu’elle pourrait rivaliser avec l’Apple Watch. Mais à la manière traditionnelle d’Apple, la série 7 dépassera sûrement la Galaxy Watch 4 quelques semaines seulement après son annonce.

