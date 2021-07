Pratique : les nouveaux bracelets de montre internationaux en édition limitée d’Apple sont un moyen magnifique de montrer votre amour du pays

Plus tôt cette semaine, Apple a présenté la nouvelle collection internationale de bracelets Apple Watch conçue pour célébrer les Jeux olympiques d’été. Il y a 22 bracelets au total, disponibles pour toutes les tailles d’Apple Watch. Chaque groupe est basé sur la boucle sportive d’Apple mais a des designs uniques spécifiques à chaque pays. Nous avons mis la main sur quelques-uns des nouveaux groupes et voulons les montrer.

Apple propose des bracelets dans une variété de combinaisons de couleurs qui correspondent aux couleurs du drapeau d’un pays. Certains groupes ont évidemment plus de couleurs que d’autres. Par exemple, la boucle sportive d’Afrique du Sud a quatre couleurs : rouge, bleu, vert et jaune, tandis que la boucle sportive australienne n’en a que deux : vert et jaune. Certaines bandes sont colorées tandis que d’autres sont rayées. Il existe de nombreux styles différents.

Commençons par la boucle sportive des États-Unis. Comme vous vous en doutez, il est rouge, blanc et bleu. Apple a choisi d’opter pour un design rayé élégant. Le tissu principal du groupe est à moitié blanc et à moitié bleu. Il est flanqué de deux fines rayures rouges sur la tranche.

Boucle sportive des États-Unis

Le cadran de la montre à rayures des États-Unis, disponible en téléchargement sur le site Web d’Apple ou via le clip d’application fourni dans la boîte, comporte trois bandes rouges, trois bandes blanches et deux bleues qui forment quelque chose qui ressemble à une diagonale du drapeau américain. La combinaison du visage et du groupe est vraiment géniale.

Emballage pour les groupes internationaux

Le prochain groupe que nous avons est la boucle sportive japonaise. C’est magnifiquement minimal, tout comme le drapeau japonais. C’est tout blanc avec de fines bandes rouges sur le bord. Comme le groupe, le cadran de la montre à rayures japonaises correspondant est très simple. Il est blanc bord à bord avec une seule bande rouge passant au milieu en diagonale.

Boucle Sport Japon + Cadran De Montre

La boucle sportive néerlandaise utilise la même structure générale que celle du Japon. C’est orange avec des rayures blanches sur le bord. L’orange est éclatant et délicieusement vibrant. L’attache à l’extrémité du bracelet est bleue et correspond au cadran rayé des Pays-Bas.

Boucle sportive des Pays-Bas

L’un de mes groupes préférés dans la nouvelle collection est la boucle sportive de la Grèce. Comme le drapeau grec, il est blanc et bleu. Un bord est bleu tandis que l’autre est blanc. Au centre, il y a une bande blanche épaisse et une bande bleue épaisse. Les deux couleurs alternent et forment un design vraiment épuré. Le cadran de la montre à rayures grecques utilise les 8 rayures et alterne entre le bleu et le blanc.

Boucle Sport Grèce + Cadran De Montre

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la boucle sportive d’Afrique du Sud a quatre couleurs et elles sont superbes ensemble. La moitié supérieure de la bande est rouge tandis que le bas est bleu. Les deux bords de la bande sont verts et il y a une fermeture auto-agrippante jaune à l’extrémité. Le cadran de la montre à rayures d’Afrique du Sud est le plus dynamique du groupe. Il utilise les quatre couleurs en plus du blanc et du noir.

Boucle de sport d’Afrique du Sud + cadran de montre

Alors que nous n’avons pu mettre la main que sur quelques-uns de ces groupes, certains de nos amis du Web ont mis la main sur chacun d’entre eux. Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemblent les nouveaux groupes internationaux à côté de certains de leurs homologues de la collection olympique de nylon tissé 2016.

Bandes en nylon tissé des Jeux olympiques de 2016 côte à côte avec la collection internationale 2021 (Merci Aurélien!)

Les 22 bracelets sont disponibles à la commande aujourd’hui sur Apple.com, mais les magasins Apple ne proposeront que le bracelet du pays dans lequel ils se trouvent. En d’autres termes, les magasins Apple américains ne proposeront que la boucle de sport américaine, tandis que les magasins Apple chinois ne proposeront que la boucle sportive chinoise. Chaque bande est au prix de 49 $ et disponible en tailles 40 mm et 44 mm. Gardez à l’esprit que si vous utilisez une Apple Watch de 38 mm ou 42 mm avec ces bracelets, vous ne pourrez pas utiliser les nouveaux cadrans de montre plein écran à rayures.

Groupes des Pays-Bas, du Japon, de la Grèce, de l’Afrique du Sud et des États-Unis

