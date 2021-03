Pratique: les prochains accessoires MagSafe de Moment pour iPhone 12 [Video]

Les prochains accessoires MagSafe de Moment offrent des moyens rapides de fixer votre iPhone à un trépied ou de le monter sur votre voiture, et de le combiner avec des microphones, des lumières et plus encore. Combinés à la gamme d’objectifs convaincante de Moment pour iPhone, les photographes et vidéastes mobiles disposent d’un flux de travail de capture mobile plus facile que jamais. Regardez notre présentation vidéo pratique pour plus de détails et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur Youtube pour plus de vidéos.

Moment + MagSafe

Je suis toujours ravi de voir MagSafe – la technologie magnétique qui permet à l’iPhone 12 de se connecter et d’interagir avec des accessoires – revenir dans sa toute nouvelle forme. Je suis encore plus heureux de voir des entreprises modifier la façon dont nous pouvons l’utiliser.

Nous avons vu des accessoires directement d’Apple comme leurs portefeuilles, ainsi que des batteries et d’autres accessoires, mais cette ligne de Moment vise à fournir aux utilisateurs des supports pour toutes les situations, la photographie et au-delà.

Vidéo: Accessoires Moment MagSafe à venir

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Une grande variété de supports MagSafe

Pour que MagSafe fonctionne, vous aurez besoin d’un iPhone 12 nu ou d’un étui compatible compatible MagSafe, que Moment a à venir dans un certain nombre de couleurs. La gamme de supports Moment MagSafe comprend des supports pour votre voiture, qui se fixent via des évents, et des supports pour votre mur, qui se fixent via un adhésif 3M ou des vis.

Bien sûr, il existe également des accessoires Moment MagSafe destinés à améliorer la photographie et la vidéographie sur iPhone. Pour ces personnes, un support de sabot froid est le plus simple, vous permettant d’apposer une lumière ou un microphone sur votre téléphone. Si vous optez pour l’un des supports pro-trépied, qui incluent à la fois un support paysage standard ou un support paysage + portrait, vous pouvez facilement attacher votre téléphone à un trépied.

Moment a également créé une option de trépied sans sabot froid, ainsi que ma monture préférée: la Multi-Thread. Le support Multi-Thread MagSafe vous permet de fixer votre iPhone à une variété de choses, dans mon cas, à une caméra de cinéma plus grande avec des fonctionnalités d’application. En tant que directeur de la photographie, je peux voir que quelques-uns de ces MagSafes sont utiles sur les plateaux; cela donnerait la possibilité de cacher une lumière ou un microphone là où un aimant tiendrait.

Force de l’aimant MagSafe

Si vous connaissez MagSafe, il est important de noter que ce que Moment fait avec ses accessoires a une version propriétaire, qu’ils appellent M-Force. Lors des tests avec les étuis minces Moment avec MagSafe, vous pouviez ressentir une connexion plus forte qui était plus difficile à rompre qu’un portefeuille normal ou une rondelle de chargement.

Mon appareil de cinéma complet pour iPhone Mini 12, construit autour du paysage Moment Pro-Tripod.

La prise de .

Les produits Moment sont centrés sur la photographie, mais ici, ce n’est que la surface. Si vous êtes quelqu’un qui passe beaucoup de temps à travailler avec votre iPhone pour capturer du contenu, ceux-ci sont conçus en pensant à vous. Grâce aux supports pour votre voiture ou votre cuisine, vous pouvez désormais passer sans problème de l’enregistrement à l’utilisation de votre téléphone comme vous le feriez normalement, en mains libres.

Je m’attends à voir ces montures apparaître dans des environnements créatifs autant que j’avais vu la première vague d’étuis et d’objectifs Moment. Ce qui veut dire: beaucoup.

Chaque accessoire compatible MagSafe va de 20 $ à 60 $, alors analysez où dans votre style de vie vous bénéficierez d’un téléphone semi-permanent à la maison. En tant que cinéaste prévoyant d’entrer au Moment International Film Festival plus tard cette année, je pense que c’était super d’essayer tôt (et je suis sûr que je les manquerai quand je serai sur le plateau, sans prendre d’avantages injustes!). Vous pouvez les précommander dès aujourd’hui sur le site de Moment.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: