Pratique: l’impression 3D apporte une personnalisation aux boîtiers AirTag

En l’absence de méthode incluse pour attacher des AirTags à un porte-clés, les étuis sont une nécessité pour la plupart des utilisateurs d’AirTag. Apple a ses propres accessoires de première partie pour les AirTags, à partir de 29 $, et nous avons fait une ventilation des meilleurs porte-clés AirTag, mais beaucoup ont créé des porte-clés AirTag personnalisés à l’aide d’imprimantes 3D pour répondre à leurs propres besoins.

Avec des imprimantes 3D comme l’Ender 3 en dessous du prix de 200 $, elles ont été beaucoup plus utilisées à la maison. En chauffant un filament en plastique bon marché, ils sont capables de construire de petits objets couche par couche. Les utilisateurs créent ou téléchargent des modèles 3D, généralement sous la forme de fichiers STL, à partir de sites comme Thingiverse. À l’aide d’un logiciel de tranchage, vous pouvez préparer le modèle 3D pour l’imprimante 3D, en ajustant les paramètres tels que la hauteur et la vitesse de la couche pour équilibrer la qualité et le temps.

Chaque boîtier AirTag n’utilisant que quelques centimes de filament et prenant quelques minutes à imprimer, nous avons décidé d’imprimer et de tester quelques-uns de ces boîtiers imprimés en 3D, ainsi que de concevoir l’un des nôtres. Nous avons imprimé tous ces boîtiers sur une imprimante 3D Wanhao Duplicator i3 Plus avec un filament PLA Priline gris. Nous avons imprimé avec une hauteur de couche de 0,1 mm et une vitesse de 75 mm / s.

Porte-clés AirTag simple

Le premier étui AirTag que nous avons essayé était un porte-clés mince et simple d’une seule pièce conçu par l’utilisateur AnonymousHermit sur Thingiverse. L’AirTag s’enclenche et est fermement maintenu en place par la jante. Il permet de voir facilement les deux faces de l’AirTag et vous pouvez même remplacer la batterie sans la retirer du boîtier. Avec un point d’attache solide pour un porte-clés, je recommanderais absolument cet étui.

Étui AirTag pour télécommande Apple TV

Nous avons précédemment couvert un autre boîtier de télécommande Apple TV imprimé en 3D qui est disponible à l’achat sur Etsy pour 12,99 $. Ce boîtier de télécommande Apple TV (Siri Remote de première génération) conçu par ururk sur Thingiverse se trouve uniquement à la base de la télécommande. N’étant tenu à la télécommande que par friction, il est à peu près aussi petit qu’un étui AirTag pour la télécommande Apple TV peut l’être. Cela évite d’ajouter trop de volume inutile à l’appareil et laisse beaucoup de place autour du port Lightning. Bien que j’aime la simplicité de ce modèle, ceux qui recherchent une solution plus ergonomique peuvent préférer cette impression en deux pièces plus grande. Restez à l’écoute pour une solution similaire pour la nouvelle télécommande Apple TV.

Porte-clés en forme de logo Apple

Ce porte-clés AirTag en forme de pomme a été conçu par l’utilisateur Furika sur Thingiverse. Il imprime en 2 parties qui s’emboîtent fermement pour un ajustement sûr autour de l’AirTag. Malheureusement, une complication de cette conception est le résultat de cette marque de morsure emblématique. L’AirTag n’est pas situé directement au centre du logo Apple, donc l’AirTag doit être placé avec le logo Apple face au côté le plus fin. Sinon, il apparaît décentré, comme illustré ci-dessous. En l’état, les deux côtés du porte-clés sont bien conçus pour cacher que l’AirTag est décentré.

Porte-clés SpaceX Dragon Capsule AirTag

En tant que gestionnaire de contenu chez Space Explored, je suis un grand fan de l’espace. Je voulais un porte-clés AirTag qui puisse montrer mon amour pour l’exploration spatiale. Je n’ai trouvé aucun porte-clés existant disponible à la vente ou au téléchargement, j’ai donc conçu ce porte-clés SpaceX Dragon Capsule AirTag comme une simple extrusion à partir d’une silhouette du véhicule SpaceX. Le porte-clés est basé sur la même méthode de fixation que le premier porte-clés, et j’ai utilisé ce modèle 3D comme référence pour la section AirTag du porte-clés. C’est un ajustement serré pour l’AirTag, mais il n’y a aucun moyen qu’il tombe par erreur.

Étuis AirPod, accessoires pour drone, colliers pour chiens et plus

L’impression 3D ouvre une myriade de possibilités de personnalisation, des changements purement créatifs aux améliorations de l’utilité. Que vous souhaitiez monter un AirTag sur votre drone ou sur votre chien, des modèles 3D sont disponibles. Si vous avez tendance à perdre vos écouteurs, les utilisateurs ont déjà conçu des étuis pour l’AirPod Pro et l’AirPod Max.

Même si vous n’avez pas d’imprimante 3D, vous pouvez trouver plusieurs de ces étuis disponibles à la vente sur Etsy. Il existe également de nombreux porte-clés tiers à faible coût comme ce pack de 3 étuis AirTag pour 10,95 $.

