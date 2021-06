Pratique : macOS Monterey apporte une nouvelle application de raccourcis

L’une des principales fonctionnalités introduites avec macOS Monterey est l’application Raccourcis. Prévisualisé lors de la keynote de la WWDC21, le système d’exploitation devrait être lancé cet automne. C’est la première fois que l’application Raccourcis est disponible sur Mac.

En 2018, Apple a renommé l’application Workflow en Raccourcis, mais ce n’est qu’en 2019 avec iOS 13 que cette application est devenue par défaut sur l’iPhone et l’iPad.

Il permet aux utilisateurs de créer des macros pour exécuter des tâches spécifiques sur leurs appareils. Ces séquences de tâches peuvent être créées par l’utilisateur et partagées en ligne via iCloud et sont rapidement devenues un succès. Depuis lors, Apple a amélioré l’expérience, en accélérant l’exécution des applications de raccourcis, en ajoutant de nouvelles actions, etc.

Et à la WWDC 2021 cette année, Apple a annoncé que l’application Raccourcis arriverait sur Mac avec macOS Monterey plus tard cette année. Avec la version bêta pour les développeurs déjà disponible, il est possible de prévisualiser l’application et son fonctionnement. La meilleure partie est que tous les Mac pouvant être mis à jour vers macOS Monterey auront cette application disponible.

Voici toutes les nouveautés de l’application sur macOS 12 Monterey :

Galerie mise à jour : Trouvez de nouveaux raccourcis prédéfinis que vous pouvez personnaliser, spécialement conçus pour Mac.

Gestion multi-appareils : Créez et gérez des raccourcis sur iPhone, iPad ou Mac pour n’importe lequel de vos appareils. Il se synchronisera automatiquement sur chacun d’eux.

Raccourcis à l’échelle du système : Exécutez des raccourcis à partir du Finder, de la barre de menus, de Spotlight, du Dock, du bureau, etc.

Exécutez les raccourcis iPhone et iPad sur Mac : Exécutez des raccourcis iPhone et iPad compatibles sur Mac avec M1 ou sur des systèmes Mac à processeur Intel avec les applications Catalyst.

Partage amélioré : Partagez des raccourcis aussi facilement que de partager un lien et téléchargez-les pour votre propre usage sans gérer des paramètres de sécurité compliqués. Si vous êtes le destinataire, les invites intelligentes vous permettent de partager uniquement les données que vous souhaitez.

Éditeur de raccourcis plus intelligents : Les « Suggestions d’action suivante » vous aident à compléter les raccourcis que vous créez.

Compatibilité des automates : Si vous utilisez l’application Automator, vous pouvez désormais facilement convertir vos flux de travail en raccourcis.

Script avancé : Les utilisateurs Pro peuvent activer la compatibilité AppleScript et les scripts shell.

Consultez notre couverture macOS Monterey :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :