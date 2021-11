Il y a quelques mois, le développeur Versa a publié « Magicut », une application d’édition vidéo pour iPhone et iPad qui est mieux décrite comme « l’éditeur vidéo GenZ ». Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Alors que les utilisateurs d’iPad disposent d’excellentes applications à exploiter comme les propres clips et iMovie d’Apple et le puissant LumaFusion pour les éditeurs professionnels, Versa vise un public plus créatif avec son éditeur vidéo.

Aussi simple à utiliser que Pixelmator pour l’édition de photos, Magicut utilise une technologie d’IA avancée pour que les utilisateurs puissent découper des figures et des objets dans des vidéos en un seul clic.

L’application propose une variété d’effets de transition, de mèmes, d’autocollants et de musique sans droit d’auteur qui sont disponibles pour inspirer les utilisateurs lorsqu’ils créent leurs propres vidéos.

Pour utiliser Magicut, les utilisateurs n’ont pas besoin d’un crayon Apple ou d’un clavier, l’expérience est mieux appréciée en appuyant sur l’écran, ce qui est génial avec n’importe quel iPad, en particulier le nouvel iPad mini, qui est très portable et dispose de la puissante puce A15.

Voici quelques-unes des autres fonctionnalités disponibles sur Magicut :

Découpez des objets avec la fonction Custom Cutou, sans avoir besoin d’un écran vert ; Changez facilement l’arrière-plan de votre vidéo ; Reconnaître et générer des légendes et des paroles en un seul clic ; Les fonctions d’images clés complètes prennent en charge le réglage des animations, la rotation, la transparence et toutes les fonctionnalités d’édition ; Prend en charge différentes formes de masques, la combinaison avec Keyfram vous permet de créer un meilleur effet visuel; Prend en charge l’édition multi-pistes afin que vous puissiez éditer des vidéos efficacement ; Masquez les calques sélectionnés pour faciliter votre travail ; Ajoutez une tonne d’effets différents.

Les utilisateurs peuvent également ajouter des autocollants, des styles de texte, des filtres, des transitions et des animations. Magicut est une application gratuite sans achat supplémentaire requis pour débloquer des fonctionnalités. Vous pouvez le télécharger ici sur l’App Store.

