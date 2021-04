Pratique: modifications et fonctionnalités d’iOS 14.5 bêta 6 – nouvelles voix Siri et recalibrage de la batterie [Video]

La sixième version bêta de développeur pour iOS 14.5 a été mise en ligne plus tôt dans la journée et est livrée avec des fonctionnalités remarquables: deux nouvelles voix américaines Siri au son réaliste et un outil de batterie mis à jour pour les utilisateurs d’iPhone 11. Regardez notre présentation vidéo pratique pour plus de détails et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour plus de contenu vidéo.

Quoi de neuf dans iOS 14.5 beta 6?

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’iOS 14.5 RC, Apple n’a cessé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités remarquables à ce qui pourrait être la dernière version importante du cycle de vie d’iOS 14.

Deux nouvelles voix d’accent américain Siri

Dans iOS 14.5 bêta 6, Siri reçoit une mise à jour importante – ajoutant deux nouvelles voix américaines Siri – un homme et une femme – au mélange. Dans les versions précédentes d’iOS, il n’y avait que deux voix disponibles pour l’accent américain. Ces voix mises à jour se dirigent non seulement vers les iPhones exécutant la version bêta d’iOS 14.5, mais j’ai également pu tester l’iPad, l’Apple Watch et même les versions bêta HomePod avec les nouveaux ajouts vocaux.

Vidéo: modifications et fonctionnalités d’iOS 14.5 bêta 6

Avec les voix mises à jour, iOS 14.5 bêta 6 ne sera plus automatiquement par défaut la voix féminine. Lors de la configuration initiale d’iOS, les utilisateurs sont invités à choisir une voix préférée pour Siri. Pour ceux qui effectuent une mise à jour OTA vers iOS 14.5 beta 6, vous trouverez la possibilité de choisir entre les nouvelles voix via Paramètres → Siri et recherche → Siri Voice.

La section Variété (intitulée Accent dans les versions précédentes d’iOS) affichera les différents accents disponibles pour la langue pour laquelle vous avez configuré Siri, tandis que l’en-tête Voice vous permet de choisir entre les voix disponibles dans cette langue / variété. Comme auparavant, le choix d’une nouvelle voix téléchargera la nouvelle voix à la demande, directement depuis le panneau des préférences Siri & Voice.

Comme mentionné par TechCrunch:

Les deux nouvelles voix utilisent des enregistrements de talents sources qui sont ensuite exécutés via le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple, ce qui permet aux voix de circuler de manière plus organique à travers des phrases qui sont réellement générées à la volée.

J’aime les nouvelles voix et je pense qu’elles semblent réalistes. Les inflexions, les tons et le rythme sont plus réels qu’auparavant, offrant un son unique qui plaira à une plus grande variété de préférences. Les voix ont encore du chemin à parcourir en termes de naturel, comme l’a démontré en demandant à Siri de «me raconter une histoire». Outre les mises à jour en anglais américain, iOS 14.5 beta 6 fournit également des mises à niveau du moteur de synthèse vocale Neural pour les voix Siri en Irlande, en Italie et en russe.

Une mise à jour des paramètres de santé de la batterie de l’iPhone est également nouvellement introduite dans iOS 14.5 beta 6. La mise à jour apporte un nouvel outil de recalibrage de la batterie à la table des utilisateurs d’iPhone. L’ensemble d’outils mis à jour n’est disponible que pour les utilisateurs d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max pour le moment, mais il est logique de penser qu’une plus grande disponibilité viendra avec le temps.

Le problème avec un étalonnage imprécis de la batterie

Le nouvel outil fait exactement ce qu’il dit, permettant aux utilisateurs de recalibrer la batterie interne de leur iPhone lorsque les performances ne répondent pas aux attentes. Apple a même créé un tout nouvel article d’assistance sur son site Web, accessible au public à partir de cet article, expliquant les détails de la méthodologie d’étalonnage de la batterie.

L’outil d’étalonnage de la batterie aborde deux domaines principaux: l’établissement de rapports sur la capacité maximale de la batterie et la capacité de performance maximale. En abordant ces domaines, Apple espère remédier aux estimations inexactes de la santé de la batterie affectant un sous-ensemble d’utilisateurs. Bien qu’Apple note que les rapports inexacts de la batterie ne reflètent pas nécessairement un problème de santé réelle de la batterie, le bogue pourrait entraîner un comportement de décharge de la batterie inattendu ou, dans un plus petit nombre de cas, une capacité de performances de pointe réduite.

Ce nouveau processus d’étalonnage de la batterie se produira pendant les cycles de recharge normaux et, comme Apple le note dans sa documentation d’assistance, peut prendre quelques semaines. Le résultat final du processus d’étalonnage de la batterie est que les mesures de capacité maximale et de performances de pointe seront mises à jour pour être reflétées avec précision dans Paramètres → Batterie → État de la batterie. Si le recalibrage échoue, Apple suggère d’emmener l’iPhone dans un Apple Store ou un autre fournisseur de services agréé pour un remplacement de la batterie.

La prise de 9to5mac

iOS 14.5 s’annonçait déjà comme une grosse version avant que ces deux nouvelles fonctionnalités n’apparaissent. Avec les mises à niveau de l’application Musique, la nouvelle fonction de déverrouillage de l’Apple Watch, des caractères emoji supplémentaires et plus encore, cette dernière mise à jour de l’iPhone semble envoyer iOS 14 avec un bang.

Que pensez-vous des nouveaux changements et fonctionnalités d’iOS 14.5 bêta 6? Faites entendre vos commentaires dans les commentaires.

