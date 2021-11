Pratique : modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2 bêta 2 [Video]

Apple a publié hier la deuxième version bêta du développeur pour iOS 15.2 et elle contient plusieurs améliorations notables. La nouveauté est la prise en charge de Hide My Email directement dans l’application Mail par défaut, ainsi que le retour de Legacy Contacts, qui est apparu pour la première fois dans la version bêta initiale d’iOS 15 publiée à la WWDC. Regardez notre vidéo pratique pendant que nous discutons des principaux changements et fonctionnalités d’iOS 15.2 bêta 2, et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour plus de procédures pas à pas.

Contact hérité

Qu’advient-il de votre héritage numérique après votre décès? Qu’en est-il de toutes vos photos, notes, vidéos, documents et autres informations personnelles ? C’est la question à laquelle Apple cherche à répondre avec le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité Legacy Contact dans iOS 15.2.

La fonction Legacy Contact est essentiellement un moyen de permettre à vos proches et amis de confiance d’accéder à vos données dans le cas malheureux de votre décès. Les contacts hérités, qui doivent être approuvés au préalable, peuvent accéder aux données de votre compte et les télécharger.

Vidéo : modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2

La configuration d’un contact hérité est assez simple. Accédez simplement à Paramètres → Identifiant Apple → Mot de passe et sécurité → Contact hérité, puis sélectionnez Ajouter un contact hérité. À partir de là, vous pourrez ajouter une personne en qui vous avez confiance pour avoir accès aux données de votre compte après votre décès. La fonction Legacy Contact vous permet de partager la clé d’accès requise avec votre contact, ce qui lui permettra de soumettre une demande pour vos données via la page Web « Digital Legacy » d’Apple.

Afin d’accéder à vos données après votre décès, le contact hérité doit fournir la clé d’accès, être en mesure de vérifier votre date de naissance et fournir un certificat de décès. En d’autres termes, Apple n’acceptera pas n’importe quelle demande arbitraire de données utilisateur. Assurez-vous de regarder la procédure vidéo intégrée ci-dessus pour une démonstration complète étape par étape de la fonction Legacy Contact.

Masquer mon e-mail dans l’application de messagerie par défaut

Masquer mon e-mail est une fonctionnalité pratique pour les abonnés iCloud+. Il vous permet de garder votre adresse e-mail personnelle privée en créant une adresse unique et aléatoire qui est transférée à votre adresse e-mail personnelle et peut être supprimée à tout moment.

Jusqu’à iOS 15.2 bêta 2, vous pouviez créer une adresse Masquer mon adresse e-mail via Paramètres → iCloud → Masquer mon e-mail, via Safari lors de l’établissement d’une nouvelle connexion à un site Web ou lors de l’utilisation de la connexion avec Apple.

Dans iOS 15.2 bêta 2, Apple passe à l’étape logique suivante et vous permet d’appeler Masquer mon e-mail directement à partir de l’application Mail par défaut. Lorsque vous composez un nouvel e-mail, appuyez simplement sur le champ De et sélectionnez Masquer mon e-mail pour créer une adresse aléatoire qui sera transférée vers votre véritable boîte de réception personnelle.

Ce qui est intéressant dans l’utilisation de Masquer mon e-mail via l’application Mail, c’est que chaque adresse e-mail aléatoire correspond directement à une seule adresse de destinataire. Une fois créée, cette combinaison d’adresse et de destinataire est stockée dans les préférences Masquer mon e-mail dans Paramètres → iCloud. Étant donné que chaque adresse Masquer mon e-mail est liée à un destinataire spécifique, un seul destinataire par e-mail est autorisé lors de l’utilisation de la fonctionnalité.

Trouver les mises à jour de mon AirTag

L’application Find My a la possibilité de rechercher de manière proactive des traqueurs inconnus qui pourraient vous suivre, sans avoir à attendre que la fonction Alertes de sécurité d’articles d’Apple se déclenche. C’est pratique pour empêcher l’utilisation des AirTags de manière peu scrupuleuse, personne à son insu. Une nouvelle option Éléments pouvant me suivre, située sous l’onglet Éléments de Find My App, permet aux utilisateurs de forcer la découverte d’éléments à proximité tels que les AirTags.

Comme le note Apple, les objets ne peuvent être découverts que s’ils ne sont pas à portée de l’appareil de leur propriétaire, qui peut se trouver jusqu’à 50 mètres. Cela empêche les utilisateurs de recevoir de fausses alarmes lorsque d’autres à proximité, peut-être même des amis ou des membres de la famille, ont des AirTags qu’ils possèdent sur eux. Apple a également indiqué que, dans certaines situations, la découverte d’AirTags légitimement inconnus peut prendre 15 minutes supplémentaires.

Comme indiqué dans le précédent article sur les nouveautés de . dans iOS 15.2 beta 2, Apple a également mis à jour le verbiage de ce qui était auparavant appelé Identifier l’élément trouvé sous l’onglet Éléments. Dans iOS 15.2 bêta 2, la fonctionnalité s’appelle désormais Aide à renvoyer les objets perdus.

Mise à jour de l’application TV pour iPad

Enfin, l’application TV pour iPad a été mise à jour dans iPadOS 15.2 beta 2. Fini la barre inférieure au profit d’une barre latérale réductible contenant toutes les destinations multimédias pertinentes, telles que Regarder maintenant, Originaux et Bibliothèque. Les utilisateurs seront également heureux de trouver un lien direct vers la boutique Films et émissions de télévision située dans la barre latérale.

Conclusion

iOS 15.2 est une version remarquable avec plusieurs fonctionnalités utiles, telles que Masquer mon e-mail intégré dans l’application Mail, Digital Legacy, des fonctionnalités AirTags améliorées et une application TV mise à jour pour iPad. Bien que nous soyons probablement à plusieurs cycles bêta d’une version réelle, j’attends avec impatience la disponibilité publique d’iOS 15.2.

Que pensez-vous des nouvelles modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2 bêta 2 ? Sonnez ci-dessous avec vos commentaires.

