Parallèlement aux nouvelles versions bêta pour macOS, watchOS, etc., Apple a publié aujourd’hui les dernières versions bêta des développeurs pour l’iPhone et l’iPad dans iOS et iPadOS 15 bêta 4. La quatrième version bêta du développeur comprend de nombreux nouveaux réglages de Safari, une prise en charge complète du MagSafe récemment lancé par Apple. Battery Pack, et plusieurs modifications supplémentaires. Regardez notre vidéo pratique sur les modifications et les fonctionnalités d’iOS 15 bêta 4 pour les derniers détails, et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci.

Modifications et fonctionnalités d’iOS 15 bêta 4

Prise en charge officielle de la batterie MagSafe Le glyphe de l’appareil photo mis à jour sur l’écran de verrouillage supprime le bouton de l’obturateur pour correspondre à l’icône de l’application de l’appareil photo mise à jour. Nouvelle action de retour à l’écran d’accueil pour les raccourcis Nouvelle icône pour les notifications dans les paramètres Nouvelle bascule pour désactiver la notification lors de l’utilisation du partage d’écran ou de la mise en miroir d’écran Bords arrondis dans la page du compte App Store

Vidéo : Quoi de neuf dans iOS 14 bêta 4 ?

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Photos

Interface utilisateur de recherche visuelle mise à jour dans l’application Photos Souvenirs partageables

Safari

Le bouton Recharger/arrêter s’affiche Le bouton Partager dans la barre d’onglets remplace le bouton points de suspension. Un appui long sur la barre d’URL fournit l’option Afficher les signets. Appeler rapidement le mode Lecteur à partir de la barre d’adresse.

Couverture associée

N’oubliez pas de consulter notre précédente couverture bêta d’iOS 15, qui comprend des procédures et des analyses vidéo complètes.

Quelle est votre nouvelle modification ou fonctionnalité préférée dans la version bêta 4 du développeur iOS 15 ? Exprimez-vous dans les commentaires avec vos pensées.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :