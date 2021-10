Pratique : Nanoleaf élargit la collection HomeKit avec une nouvelle offre modulaire « Lines »

Le populaire fabricant d’éclairage intelligent HomeKit Nanoleaf est sorti aujourd’hui avec un tout nouveau produit. Les lampes modulaires Lines HomeKit sont un tout nouveau facteur de forme de Nanoleaf et présentent une esthétique élégante pour votre maison, votre bureau ou tout autre espace auquel vous pouvez penser. Nous avons eu la chance de tester Lines avant le lancement de la précommande d’aujourd’hui, lisez la suite pour tous les détails.

En juin dernier, Nanoleaf a lancé une nouvelle version de ses lampes intelligentes Shapes – Hexagons avec une finition naturelle effet bois. Maintenant avec un tout nouveau design, les lignes arrivent comme les dernières lumières intelligentes modulaires de la société.

Nanoleaf Lines réinvente maintenant l’idée de conception modulaire, offrant des lignes lumineuses ultra légères qui se connectent à des incréments d’angle de 60 degrés pour créer des dispositions linéaires élégantes, des formes géométriques grandioses et même des conceptions de plafond avec les plaques de montage intuitives intégrées à chaque connecteur de montage de lignes. Chaque ligne lumineuse comporte des zones de double couleur pour que vous puissiez peindre avec deux couleurs à la fois. La technologie d’éclairage diffus mélange différentes teintes pour un mélange de couleurs homogène, tandis que la lueur rétroéclairée projette un design RGBW immersif sur vos murs.

Non seulement Nanoleaf Lines HomeKit est-il compatible, mais ils prennent également en charge Thread et peuvent également être un routeur Thread.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant avec le kit Lines Smarter avec 9 lumières pour 199,99 $ et un pack d’extension à 3 lumières pour 79,99 $. Les premières commandes arriveront d’ici la « fin novembre ». Continuez à lire pour nos réflexions pratiques avec Nanoleaf Lines.

Pratique avec les lignes Nanoleaf

Spécifications

11 x 0,78 pouces (28 x 2 cm) Prise en charge HomeKit, Google Assistant, Alexa, IFTTT et SmartThings Prise en charge de Thread/Matter + Thread Border Router Lignes lumineuses rétroéclairées et modulaires Fonctionnalités du visualiseur de musique et du miroir d’écran Installation/configuration facile

Installation et configuration

Voici un aperçu de tout ce qui est inclus dans le Smarter Kit avec 9 lumières et tous les accessoires nécessaires :

Les connecteurs de montage hexagonaux sont faciles à utiliser et les lumières Lines s’enclenchent facilement. Comme les autres lampes intelligentes de Nanoleaf, Lines utilise un dos adhésif solide mais facile à enlever.

Nanoleaf comprend un bel aperçu des formes que vous pouvez créer avec le kit plus intelligent à 9 lumières et si vous obtenez le pack d’extension, une autre carte montrant les possibilités avec plus de 12 lumières.

Nanoleaf recommande de connecter votre réseau et de le mettre sous tension avant de l’installer pour s’assurer qu’il fonctionne et cela vous aide également à mesurer la taille pour le centrer, etc.

Dans l’ensemble, il m’a fallu environ 30 minutes pour installer les lignes Nanoleaf. J’ai trouvé utile de tout mesurer et d’utiliser un niveau pour obtenir les meilleurs résultats.

Utilisé

Avec la possibilité d’essayer Lines et de les expérimenter de première main, j’aime beaucoup l’esthétique épurée et simple que vous pouvez créer. Avec le nouveau design linéaire, vous pouvez des installations plus subtiles et plus propres par rapport aux panneaux lumineux de plus grande taille.

Comme vous l’espérez, l’application Nanoleaf offre une excellente expérience pour créer vos propres effets de lumière avec Lines, tout comme les autres produits de l’entreprise.

Et intégré, vous avez une gamme de motifs de couleurs impressionnants parmi lesquels choisir.

Dernières pensées

