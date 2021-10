Pratique : Pikmin Bloom est un moyen agréable de faire vos premiers pas, même si vous n’êtes pas un fan de Nintendo

Lorsque Nintendo a annoncé que sa prochaine collaboration avec Niantic Labs allait être de marque Pikmin, j’ai été surpris. La marque Pikmin n’est pas bien connue en dehors des cercles profondément passionnés de fans de Nintendo. Mais je pense que c’est sur le point de changer avec Pikmin Bloom, le dernier jeu mobile de Nintendo qui arrive aujourd’hui sur l’App Store aux États-Unis.

Pikmin Bloom n’est pas tout à fait comme Pokémon Go. Ce n’est pas un de ces jeux hyper engageants qui nécessitent une attention pratique. En substance, c’est une application de santé et de bien-être déguisée en jeu Nintendo et ce n’est pas une mauvaise chose. Le mécanicien principal de Pikmin Bloom marche simplement dans le monde réel. Comme Pokémon Go, vous devez marcher pour déverrouiller certaines fonctionnalités de l’application. Dans Pikmin Bloom, vous devez marcher pour planter des fleurs, collecter des objets et trouver plus de Pikmin pour rejoindre votre équipe. Au fur et à mesure que vous faites plus de ces choses, vous montez de niveau.

Le monde de Pikmin Bloom ressemble à celui de Pokémon Go. C’est une carte du monde en 3D avec divers emplacements spéciaux tracés à l’écran. Mais au lieu de gymnases, vous verrez des plantes germer. Vous découvrirez également des champignons dont vous avez besoin pour abattre votre Pikmin. Le gameplay est extrêmement simple et amusant.

Pikmin Bloom s’intègre à Apple HealthKit afin que vos étapes soient enregistrées dans l’application, que vous l’ayez ouverte ou non. Il existe un tableau de bord simple qui affiche votre nombre de pas, une carte de votre journée et un calendrier dans lequel vous pouvez vous connecter.

Taper sur un jour vous permet de voir le nombre de vos pas, les fleurs que vous avez plantées et même les photos que vous avez prises ce jour-là. Pikmin Bloom peut effectivement devenir votre application d’activité si vous le souhaitez. Les fleurs que vous plantez tout au long de votre utilisation y restent également dans le jeu. Vos amis les verront sur leur carte, et plus vous et les autres utilisateurs jouez, plus le monde de Pikmin Bloom devient vivant.

Les Pikmin eux-mêmes sont toujours aussi expressifs. Ce sont de petites créatures loufoques ressemblant à des plantes qui suivent le son de votre sifflet. Nourrissez-les de nectar et des fleurs pousseront sur le bout de leur tête. Vous pouvez collecter les pétales de fleurs pour planter plus de fleurs le long de vos promenades.

Pour gagner plus de Pikmin, vous devez marcher beaucoup. C’est très similaire à Pokémon Go de cette façon. Mais au lieu de lutter contre des rencontres aléatoires, vous rassemblez des semis dont vous avez besoin pour planter et faire pousser, un peu comme des œufs que vous devez faire éclore dans Pokémon Go. Niantic et Nintendo ont fait un excellent travail en prenant bon nombre des mêmes mécanismes dans Pokémon Go et en les appliquant à Pikmin d’une manière qui semble naturelle.

Mais prendre beaucoup de Pokémon Go signifie également que Pikmin Bloom a adopté certains des pires traits de ce jeu, à savoir la boutique. Pikmin Bloom a un magasin avec des achats intégrés et un système de pièces spécial pour acheter des articles, des pétales, des packs spéciaux et des mises à niveau. Les prix semblent être presque les mêmes que ceux des articles dans Pokémon Go, ils ne sont donc pas astronomiques. Mais vous devez faire attention à ne pas trop dépenser.

Une fois que vous aurez vraiment commencé à jouer au jeu, vous commencerez à passer au niveau supérieur. Au fur et à mesure que vous marchez, que vous collectez plus de Pikmin et d’objets, votre personnage dans le jeu grandira en niveau. L’application vous offre un ensemble de moyens de passer au niveau supérieur, et c’est assez simple. Vous pouvez également gagner des badges, à la fois pour les tâches liées aux Pikmin et pour l’exercice.

La chose la plus intéressante à propos de Pikmin Bloom est peut-être qu’elle est rapide et fluide. Contrairement à Pokémon Go, qui est très janky et laisse fréquemment tomber des images, Pikmin Bloom est incroyablement bien conçu. Les animations sont fluides, les boutons sont agréables et pétillants et l’application se charge rapidement.

Pikmin Bloom est gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad. Vous pouvez le télécharger dès aujourd’hui. Cela vous oblige à créer un compte, mais vous pouvez utiliser plusieurs méthodes différentes pour vous connecter. Si vous essayez Pikmin Bloom, faites-nous savoir comment vous l’aimez dans les commentaires ci-dessous !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :