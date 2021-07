Pratique : plus de 100 modifications et fonctionnalités de macOS Monterey [Video]

Maintenant que la version bêta publique de macOS 12 Monterey est disponible, c’est le bon moment pour déterminer si vous passerez ou non à la dernière mise à jour bêta d’Apple pour Mac. Bien que je ne recommande absolument pas d’exécuter Monterey sur une machine de production utilisée pour le travail, vous pouvez installer Monterey sur une machine de rechange ou un volume APFS distinct. Regardez notre vidéo pratique alors que je parcoure plus de 100 modifications et fonctionnalités de macOS Monterey.

Avant de passer à la vidéo, je voulais prendre le temps de sélectionner quelques-unes de mes fonctionnalités préférées de la version bêta de macOS Monterey. Ces fonctionnalités n’apparaissent pas dans un ordre particulier, et il y a d’autres ajouts importants que je prévois de couvrir dans une future présentation compacte de macOS 12. N’hésitez pas à partager vos principales fonctionnalités de Monterey dans la section commentaires au bas de cet article.

AirPlay sur Mac

Pouvoir utiliser votre Mac comme destination AirPlay sans nécessiter de logiciel tiers est enfin une réalité dans macOS 12. Avec AirPlay sur Mac, les utilisateurs peuvent rapidement refléter un écran iPhone ou iPad et même utiliser le mode étendu pour les applications, comme LumaFusion, qui le soutiennent.

Grâce à Monterey, vous pouvez également diffuser des films AirPlay sur le Mac ou utiliser votre Mac comme haut-parleur AirPlay. Ce dernier est particulièrement utile lors de la lecture sur les haut-parleurs de l’iMac, mais même les MacBook sonnent bien mieux que l’iPhone.

Vidéo : modifications et fonctionnalités de macOS Monterey

Parrainer: Remerciements particuliers à MacPaw : obtenez CleanMyMac X à un prix spécial

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Mots de passe

macOS Monterey est la première version de macOS à proposer un panneau Mots de passe dédié dans les Préférences Système. Cela signifie que vous n’avez plus à vous aventurer dans les préférences de Safari pour afficher et gérer les mots de passe.

Mieux encore, la prise en charge des mots de passe à usage unique, l’une de mes nouvelles fonctionnalités préférées d’iOS 15, fait son chemin vers le Mac. Cette modification vous permet de configurer et d’utiliser des codes d’authentification multifacteur sans avoir à vous fier à une application d’authentification tierce. Si, comme la plupart d’entre nous, vous vous connectez régulièrement à des services qui utilisent l’authentification à deux facteurs, le mot de passe à usage unique natif peut vous faire gagner un temps considérable lorsqu’il est associé à Touch ID.

Traduction à l’échelle du système

La mise à jour Big Sur de l’année dernière a apporté la traduction de pages Web natives à Safari pour la première fois, mais macOS Monterey améliore considérablement les services de traduction en offrant une traduction à l’échelle du système accessible depuis n’importe quelle application. Vous pouvez même lire l’audio du texte traduit et basculer entre les langues à la volée. La traduction à l’échelle du système permet également aux utilisateurs de copier ou de remplacer facilement du texte étranger par du texte traduit.

Groupes d’onglets Safari

Safari dans macOS 12 a rencontré une réponse tiède, voire négative, de la part de nombreux utilisateurs, et je peux comprendre une partie de la frustration suscitée par la façon dont les onglets se comportent désormais à Monterey. Bien que je reconnaisse certains des domaines dans lesquels Apple peut améliorer l’expérience Safari, en particulier en ce qui concerne le placement des menus, j’ai appris à aimer la configuration consolidée onglet/adresse/recherche. Je suis peut-être en minorité ici ?

Mais la fonctionnalité qui me frappe le plus, celle que je trouve plus utile sur un Mac que sur iOS, ce sont les groupes d’onglets. Les groupes d’onglets sont des espaces plus ou moins dédiés qui contiennent des onglets similaires ou des onglets orientés vers une fonction ou un intérêt spécifique. Par exemple, j’ai un groupe d’onglets de jeu pour héberger tous mes onglets Safari liés aux jeux, ainsi qu’un groupe 9to5 pour héberger tous les sites de la famille 9to5. La gestion et le basculement entre les groupes d’onglets sont très faciles via la barre latérale, les raccourcis clavier ou un panneau d’accès rapide pratique à gauche de vos onglets ouverts.

Aller à Améliorations des dossiers

Pour les utilisateurs qui ont besoin de naviguer directement vers un dossier spécifique, l’utilisation de Go to Folder est un outil instrumental. Dans macOS Monterey, Apple a amélioré la commande Go to Folder Finder avec une interface actualisée et un moteur de saisie semi-automatique amélioré pour accélérer et faciliter la recherche de fichiers et de dossiers spécifiques.

Conclusion

Malheureusement, l’un des nouveaux ajouts les plus importants au Mac, Universal Control, n’est pas encore disponible dans les versions bêta publiques ou de développement initiales. Universal Control promet un contrôle transparent entre un ou plusieurs Mac et iPad à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris. Craig Federighi d’Apple nous a fait une brève démonstration de la nouvelle fonctionnalité prometteuse lors de la keynote de la WWDC.

Outre le contrôle universel, macOS Monterey regorge de nombreux nouveaux changements, fonctionnalités et améliorations. Les cinq fonctionnalités susmentionnées sont des domaines qui m’ont particulièrement marqué, mais cet aperçu n’est qu’un avant-goût de tout ce qui est nouveau dans macOS. Assurez-vous de regarder notre procédure vidéo pratique complète pour un aperçu en profondeur de toutes les nouveautés.

Quelle est votre nouvelle modification ou amélioration préférée dans macOS Monterey ? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :